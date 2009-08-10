یک ریال سرمایه گذاری در موسسه اصلاح بذر 40 برابر سود ایجاد می کند

مصطفی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به این ترتیب بر اساس مطالعه صورت گرفته، نسبت هزینه به فایده در موسسه اصلاح بذر یک به چهل است که این امر از اهمیت فعالیتهای مربوط به تحقیقات و اصلاح بذر و نهال در کشور حکایت می کند.

وی ادامه داد: اصلاح بذر و نهال و انجام تحقیقات مربوطه یک فعالیت و امر اساسی است که اگر به درستی صورت گیرد، نتایج بسیار مطلوبی را در بخش کشاورزی به دنبال دارد.

این مسئول عنوان کرد: توسعه کشاورزی بدون اصلاح بذر و نهال ممکن نیست زیرا اصلاح یادشده امری اساسی و پایه ای محسوب می شود.

تولید ارقام مناسب از مهمترین ضرورتهای بخش کشاورزی است

آقایی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: تولید ارقام مناسب محصولات کشاورزی که دارای ویژگیهای مثبت باشند، از مهمترین ضرورتها و نیازهای بخش کشاورزی به شمار می آید و لازم است همواره به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: زودرس بودن و نیز مقاومت در برابر خشکی آفات، بیماریها، سرما و ... از مهمترین ویژگیهای ارقام مناسب به شمار می آیند و لازم است با توجه به شرایط هر زمان، نیازسنجی لازم در خصوص ارقام مورد نیاز صورت گیرد.

رئیس موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال عنوان کرد: لازم است از همه نهادهای تولید از جمله بذر و نهال به بهترین نحو بهره گیریم تا بتوانیم در نزدیک شدن کشاورزی به توسعه پایدار نقش ارزنده و مفیدی داشته باشیم.

آقایی یادآور شد: تولید بذر و نهال مناسب از مهمترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی است و لازم است همواره با تحقیقات همراه باشد تا بیشترین و بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد.

درآمدزایی قابل توجه موسسه اصلاح بذر در بخش کشاورزی غیرقابل انکار است

آقایی ادامه داد: درآمدزایی قابل توجه ناشی از فعالیتهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال در بخش کشاورزی غیرقابل انکار است و لازم است به این امر بیش از پیش توجه داشته باشیم.

رئیس موسسه تحقیقات و اصلاح بذر و نهال عنوان کرد: به عنوان مثال طبق برآورد انجام شده طی سه سال اخیر ارقامی که از سوی این موسسه معرفی شده سالانه 800 میلیارد تومان به درآمدزایی بخش کشاورزی کمک کرده که از این نظر باید گفت این فعالیتها بسیار اثربخش بوده است.

کیفیت ارقام گندم تولید داخل افزایش یافته است

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه فعالیتهای کیفی نیز باید گفت در چند سال گذشته 30 درصد از ارقام گندم تولید داخل از نظر کیفیت ضعیف بوده درحالیکه این رقم هم اکنون به حدود یک درصد رسیده است.

آقایی یادآور شد: بخش قابل توجهی از موفقیت یادشده در خصوص ارقام گندم در نتیجه تلاشهای دست اندرکاران موسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال به دست آمده که امیدواریم تداوم داشته باشد.

وی اضافه کرد: هماهنگی و تعامل مطلوب همه بخشها، مراکز و موسسات زیرمجموعه بخش کشاورزی برای توسعه این بخش ضرورت است و با اتکا به این تعامل و تحقق کامل آن، آینده درخشانی در انتظار کشاورزی کشور خواهد بود.

این مسئول افزود: توجه به اصلاح بذر و نهال در کشاورزی سنتی، مکمل تجارب به دست آمده در این نوع کشاورزی است و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.