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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

"فقیر" رتبه برتر جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور را کسب کرد

"فقیر" رتبه برتر جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور را کسب کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری استان ایلام گفت: نمایش "فقیر" از استان ایلام رتبه برتر جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور را کسب کرد.

محمد کرم اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: نمایش "فقیر" به کارگردانی محمد محمدیان شمالی و رضا منصوری از استان ایلام رتبه برتر جشنواره تئاتر دانش آموزی کشور را در گرگان به دست آوردند.

وی بیان داشت: نمایش فقیر از طرف سازمان آموزش و پرورش استان ایلام در این جشنواره شرکت کرده بود و کارگردان این نمایش محمد محمدیان شمالی از هنرمندان تئاتر حوزه هنری استان ایلام است.

این مسئول با اشاره به اینکه این موفقیت بزرگی برای تئاتر دانش آموزی استان ایلام محسوب می شود، یادآور شد: تلاش و اراده در همه زمینه ها باعث پیروزی می شود.

کرم اللهی یادآور شد: در حال حاضر نیز آموزش دوره های تئاتر در استان ایلام آغاز شده است.

کد مطلب 927123

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