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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

نمایشگاه "ایران؛ سرزمین ادیان توحیدی" برگزار می‌شود

نمایشگاه و مسابقه سراسری عکس "ایران؛ سرزمین ادیان توحیدی"، چهارشنبه 21 مرداد در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه طی ماه مبارک رمضان پذیرای بازدیدکنندگان است، 87 اثر از میان 6 هزار اثر ارسالی از 593 عکاس با نظر هیئت داوران متشکل انتخاب و به معرض نمایش گذاشته شده اند.

این آثار با مضامینی برگرفته از دستورات و تعالیم پیامبران الهی در اقوام ایرانی اعم از آیینها، رسوم، سنتها، مناسک و مراسم مذهبی، عبادت، نیایش، رفتارها، باورها و نشانه های دینی و نمود آنها در زندگی فردی و اجتماعی روزمره ایرانیان، صلح و همزیستی مسالمت آمیز پیروان الهی در کنار هم و بافتهای شهری و روستایی و معماری مذهبی به نمایش گذاشته خواهند شد .

مراسم آغاز به کار این نمایشگاه ساعت 16 روز چهارشنبه 21 مرداد در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولی عصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 برگزار می شود .

کد مطلب 927125

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