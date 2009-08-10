به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز جونز" در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار کرد: در حقیقت ماه ژانویه آخرین ضرب الاجل برای بسته شدن زندان گوانتانامو است و مطمئنم که تا ماه ژانویه این زندان را می بندیم.

این درحالیست که میچ مک کونل رهبر اقلیت سنای آمریکا در گفتگو با همین شبکه خبری مخالفت خود را با بسته شدن زندان گوانتانامو اعلام کرد.

کارشناسان با توجه تعلل دولت اوباما، بسته شدن زندان گوانتانامو را تا قبل از ژانویه 2010 دور از ذهن می دانند.

همچنین جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا پیشتر تاکید کرده بود که با توجه به وعده باراک اوباما، زندان گوانتانامو قطعا تا قبل از ژانویه 2010 بسته می شود.

پیش از این اوباما در 22 ژانویه 2009 درست یک روز پس از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری اش، تصمیم به بستن زندان گوانتانامو تا یک سال آتی گرفته بود. پس از این تصمیم تاکنون تنها محاکمه یک زندانی انجام شده، 11 زندانی آزاد شده اند و بیشتر بازداشت شدگان زندان گوانتانامو همچنان با گذشت بیش از 7 سال بدون هیچ اتهام و محاکمه ای همچنان در این زندان بسر می برند.