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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۳۶

گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار می شود

گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار می شود

سی و هشتمین گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور 21 و 22 مردادماه در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست موضوعاتی همچون، اعتبارات پژوهشی و تجهیزات، برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری، ارزیابی پژوهشی، آیین نامه قطب های علمی، دانشگاه کارآفرین، نقش دفاتر فناوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی، آسیب شناسی پژوهشکده های دانشگاهی و گزارش عملکرد مدیران وزارت علوم در حوزه پژوهش مورد بحث، بررسی و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار می گیرد.

کارگاههای آموزشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC )، راه اندازی و مدیریت مراکز رشد دانشگاهی و سامانه ثبت رسانه ها و پایان نامه ها نیز در این گردهمایی برگزار می شود.

کد مطلب 927128

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