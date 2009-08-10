گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست موضوعاتی همچون، اعتبارات پژوهشی و تجهیزات، برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری، ارزیابی پژوهشی، آیین نامه قطب های علمی، دانشگاه کارآفرین، نقش دفاتر فناوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی، آسیب شناسی پژوهشکده های دانشگاهی و گزارش عملکرد مدیران وزارت علوم در حوزه پژوهش مورد بحث، بررسی و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار می گیرد.

کارگاههای آموزشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC )، راه اندازی و مدیریت مراکز رشد دانشگاهی و سامانه ثبت رسانه ها و پایان نامه ها نیز در این گردهمایی برگزار می شود.