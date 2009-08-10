بخش صنعت در قم مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس جعفر فرشچی صبح دوشنبه به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در قم ضمن تبریک میلاد منجی عالم بشریت و روز خبرنگار و تقدیر از فعالیتهای دفتر خبرگزاری مهر در قم، حرفه خبرنگاری را جزو حرفه‌های سخت و طاقت فرسا دانست و گفت: رسانه‌ها باید به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی حقایق را منعکس کنند تا زمینه اعتماد مردم فراهم شود.



مدیرعامل شرکت‌ شهرکهای صنعتی در ادامه با بیان اینکه توسعه صنعتی استان در گروی حمایت رسانه‌هاست تاکید کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران از ارکان اساسی توسعه صنعت استان به شمار می‌روند.



رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان در ادامه از مظلومیت بخش صنعت در قم سخن گفت و ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به‌این بخش یاد‌آور شد: آنچه مشکل بیکاری استان را حل می‌کند توسعه صنعت است اما متأسفانه‌ این موضوع مورد غفلت واقع شده است.



وی تصریح کرد: استان قم پتانسیل و ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش صنعت دارد اما مدیریتی که بتواند این ظرفیت‌ها را به فعالیت برساند هنوز در آن شکل نگرفته است.



فرشچی ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه صنعتی استان قم خاطرنشان کرد: باید نگا‌ه‌ها به بخش صنعت عوض می‌شود و قوانین دست و پاگیر اصلاح شود.



وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز قم گفت: متأسفانه در این سند به بحث توسعه صنعتی توجهی نشده است.



مدیرعامل شرکت‌ شهرکهای صنعتی استان قم در پایان با بیان اینکه رسانه‌ها همیشه در معرض اتهام هستند، یاد‌آور شد: رسانه‌ها باید ضمن بازکردن حقایق، انتقادات سازند‌ه‌ای داشته باشند.