حرکت عابرین پیاده در شمال تهران کانالیزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حامد میرزابیکی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب اظهار داشت: شناسایی نقاط پر تردد در شمال تهران و اصلاح حرکت پیاده و جداسازی آن از مسیر سواره رو موجب ساماندهی ترافیک در معابر منطقه می شود.

وی با اشاره به شناسایی نقاط مذکور گفت: محدوده اطراف میادین تجریش و قدس یکی از نقاط پر تردد در منطقه است که به علت وجود مراکز جاذب سفرهای تجاری، تفریحی و زیارتی، روزانه مسافرین زیادی در آن تردد می کنند که قسمتی از مشکل ترافیکی ایجاد شده در این مسیر به دلیل تداخل حرکت میان عابرین پیاده و وسایل نقلیه است.

مهندس میرزابیکی احداث پل های عابر پیاده را یکی از راهکارهای کانالیزه کردن حرکت های پیاده از سواره در منطقه عنوان کرد و افزود: احداث 4 پل عابر پیاده مکانیزه در محدوده میادین تجریش و قدس به سازمان ترافیک پیشنهاد شده و یک پیشنهاد هم در میدان نوبنیاد مطرح شده که پیگیر تصویب آن از سوی سازمان ترافیک هستیم.

وی اتصال پیاده روها را از دیگر طرح های منطقه اعلام و تصریح کرد: طرح اتصال پیاده روها در دستور کار پروژه های منطقه قرار دارد و در حال حاضر طرح اتصال مسیر پیاده رو در حاشیه بزرگراه شهید چمران تا بام تهران در حال آماده سازی است که در همین راستا خیابان ولنجک یکطرفه و در دوطرف مسیر، پیاده رو ایجاد شده که تا بام تهران ادامه می یابد.