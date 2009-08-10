94 پروژه عمرانی، ترافیکی و شهری در شمال تهران اجرا می شود

‌به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف متقی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال جاری تعداد پروژه های تعریف شده در منطقه 94 پروژه بوده که شامل 19 پروژه عمرانی، 24 پروژه خدمات شهری و فضای سبز، 35 پروژه اجتماعی و16 پروژه ترافیکی است.

وی افزود: علاوه بر 19 پروژه عمرانی تعریف شده 10 پروژه امور شهری و27 پروژه اجتماعی نیز بر عهده عمران است که در کل 56 پروژه از 94 پروژه جزء فعالیت های معاونت عمرانی منطقه تعریف شده است.

مهندس متقی گفت: سهم اعتبارات 56 پروژه فوق، 65 درصد اعتبار کل پروژه های منطقه و بالغ بر 565 میلیارد ریال است.

وی با اشاره بر حجم بالای طرحهای عمرانی در منطقه گفت: برخی از پروژه های تعریف شده در حوزه های شهری و فرهنگی مانند احداث فضای سبز، بوستانها، مراکز فرهنگی، اجتماعی، اسکانهای کارگری، سراهای محله و... از وظایف عمرانی منطقه است که این امر اعتبار ریالی بیشتری را به معاونت عمرانی اختصاص داده است.