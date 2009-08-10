خیابان فدائیان اسلام ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی شهردار منطقه 20 با اشاره به مشکلات خاص این خیابان گفت: خیابان فدائیان اسلام به عنوان یکی از خیابان های اصلی و پرتردد و به عنوان مهمترین معبر برای دسترسی به شهرری مورد استفاده قرار می گیرد در حالیکه شهروندان همواره از آلودگی های بصری ، مشکلات زیست محیطی و ترافیکی در آن رنج می برند.

عبداللهی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: سرپوشیده کردن انهار، اصلاح جداول، پیاده روسازی و توسعه پایانه تاکسیرانی رازی از برنامه های پیش بینی شده برای این طرح است.

وی با بیان اینکه این اقدامات در راستای طرح تفضیلی خیابان فدائیان اسلام صورت گرفته است افزود: از سویی تعریض این خیابان نیز در اولویتهای این منطقه قرار گرفته و در این راستا تسهیلات ویژه ای برای کسبه این نقطه در نظر گرفته شده است.