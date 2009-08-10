آنفلوانزای خوکی به گلستان نیز رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار سمنانی پیش از ظهر دوشنبه در شورای سلامت استان افزود: بیمارستان از پذیرش این فرد خودداری کرد و باید خدمات به اینگونه بیماران در منزل ارائه شود.

وی اظهار داشت: لزومی ندارد این بیماران به بیمارستان مراجعه کنند و باید خدمات درمانی از سوی پزشکان و کادر پزشکی به منزل بیماران منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: گلستان سه ویروس شناس دارد و استان معین برای تشخیص آنفلوانزاست و باید خدمات درمانی را توسعه دهیم تا این بیماری کنترل شود.

به گفته سمنانی، سرعت شیوع بیماری آنفلوانزای خوکی بالا بوده و اگر ویروس در کنار پرندگان قرار گیرد موجب شیوع بیماری خطرناکی می شود که باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: موج آنفلوانزا در پاییز وارد کشور می شود و باید تدابیر مناسب برای جلوگیری از شیوع این بیماری اتخاذ شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه پرسنل درمانی نیز در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند باید از نیروهای داوطلب برای جایگزین استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: نگرانی از نظر دارو در استان وجود ندارد و آنتی بیوتیک از سوی معاون درمان و غذا تهیه شده است و تلاش می شود از اعزام بیماران به شهرستانهای دیگر خودداری شود.

سمنانی تاکید کرد: افرادی که می خواهند با مبتلایان به آنفلوانزای خوکی تماس داشته باشند باید از ماسک، عینک و لباس مخصوص استفاده کنند و فرد بیمار نیز باید از ماسک استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان یادآور شد: بهترین روش برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری شستن مداوم دستهاست و باید به موارد ایمنی توجه ویژه شود.