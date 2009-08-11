11 داروی زیست فناوری تولید کردیم/ ماموریت ویژه برای تولید داروهای جدید

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گزارش عملکرد این گروه کاملاً مثبت بوده است و با توجه به اینکه امروزه با داروهایی روبرو هستیم که یک گرم از آنها 100 هزار دلار قیمت دارد لزوم اهمیت به تولید این داروها مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: داروهای نوترکیب در حیطه ای قرار دارند که احتمال نوآوری در آنها بسیار زیاد است و احتمال اینکه بتوانیم داروهای جدید به معنای واقعی کلمه تولید کنیم بسیار بالا است. البته باور ما این نیست که این موضوع در کوتاه مدت به نتیجه می رسد.

لنکرانی در خصوص تولید داروهای با ارزش افزوده بالا در ایران گفت: حدود 5/3 درصد داروهای کشور هنوز جزء واردات است اما ماهیت این داروها بسیار متغیر است. بخشی از این داروها پیش از این وارد کشور می شد اما اکنون همان داروها در ایران تولید می شود و بخشی از آنها نیز داروهای جدیدی هستند که ما باید به سمت تولید آنها حرکت کنیم.

باقری لنکرانی خاطرنشان کرد: اولین داروی زیست فناوری ایرانی سال 78 وارد بازار شد و از سال 78 تا 84 سه دارو در این زمینه در کشور تولید شد اما از سال 84 به بعد در فاصله کمتر از چهار سال 11 داروی زیست فناوری تولید کردیم.

وی اضافه کرد: باور ما این است که دارو یک صنعت راهبردی است. بحث دارو تنها به این موضوع منحصر نمی شود که مقداری از حجم یارانه دارویی کشور کم و زیاد شود بلکه بحث اصلی این است که تولید دارو به ویژه داروهای با ارزش افزوده بالا کشور را توانمند می کند.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه آیا تولیدات دارویی کشور متعلق به دولت نهم است یا ادامه تلاشهای سایر دولتها به نتیجه رسیده است گفت: ادعا نکرده ایم که دستاوردها مربوط به دولت نهم است اما جمع کردن کارها و این خودباوری که می توانیم دارو تولید کنیم در دولت نهم اتفاق افتد.

وی افزود: کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در هیچ کشوری به صورت ناگهانی شکل نمی گیرد. دانشمندانی باید تربیت شوند، کار کنند، وارد فضای تحقیق شوند و تحقیقات خود را به ثمر برسانند که معمولاً در یک پروسه زمانی به طول می انجامد. در مورد داروهایی که بهره برداری آن در دولت نهم اعلام شد به طور مرتب من بر این نکته تاکید کردم که یکی از این داروها حاصل 15 سال کار تحقیقاتی و یکی از آنها نیز حاصل 12 سال کار تحقیقاتی بود.

لنکرانی تاکید کرد: بنابراین ادعا این نیست که این کارها در این دولت انجام شده است اما نکته مهم این است که جمع کردن این اقدامات و تزریق خودباوری که می توانیم دارو تولید کنیم، کارهای کوچکی نبود که پیش از ما این عزم وجود نداشت.

به گزارش مهر، وزیر بهداشت دولت نهم در شهریورماه سال 84 و در ابتدای کار خود در این دوره از دولت با تاکید بر این نکته که نظام دارویی کشور یکی از نقاط آسیب پذیر چرخه سلامت محسوب می شود، گفت: نظام دارویی باید به دور از سیاست زدگی و برخوردهای سلیقه ای مبتنی بر مبانی علمی مدیریت شود و در این راه تامین سلامت مردم مهمترین هدف ما خواهد بود.

جرقه اولیه تولید داروهای جدید از مهرماه سال 85 زده شد.

25 مهرماه سال 85، معاون وزیر بهداشت از تولید واکسن هپاتیت B تا پایان سال توسط محققان داخلی خبر داد.

14 بهمن ماه سال 85، دستاورد بزرگ دانشمندان کشور در کنترل بیماری ایدز با تولید داروی IMOD با حضور وزیر بهداشت معرفی شد. این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند. دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامید.

16 بهمن ماه سال 85، بزرگترین مجتمع تولید داروهای نوترکیب در جنوب غربی و غرب آسیا شامل خطوط تولید واکسن هپاتیت B، ارتیروپویتین، آلفا اینترفرون و استرپتوکیناز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

25 فروردین ماه سال 86، وزیر بهداشت از تهیه داروی "اینترفرون پگیله" (‪ (pegilated interfron‬ توسط محققان داخلی خبر داد. این دارو برای بالا بردن ایمنی سیستم بدن در مقابل بیماریهای مزمن کاربرد دارد.

21 خرداد ماه سال 86، داروی گیاهی ضد سرطان گوارش ایرانی با نام Spinal - Z پس از 16 سال تحقیق رونمایی شد.

6 مرداد ماه سال 86، ایران با تولید "اسورال" ایران به عنوان دومین تولید کننده داروی خوراکی "دفراسیروکس" در دنیا توانست جدیدترین قرص خوراکی بیماران تالاسمی را تولید کند. داروی خوراکی "دفراسیروکس" جدیدترین دارو برای تسهیل دفع آهن در بیماران تالاسمی است که به شکل خوراکی و یک بار در روز قابل مصرف است و جایگزین داروی تزریقی دسفرال می شود.

20 شهریور ماه سال 86، رادیوداروی مولیبدن تکنسیم کاملا مبتنی بر فناوری بومی تولید شد. تمامی مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی تولید ژنراتور رادیو داروی مولیبدن 99 - تکنسیم M 99 بدون هیچ گونه کمک خارجی از نظر فنی و علمی توسط متخصصان داخلی پژوشگاه علوم و فنون هسته ای انجام گرفت.

14 بهمن ماه سال 86، برای نخستین بار در جهان "آنژی پارس" داروی گیاهی درمان زخم پای دیابتی رونمایی شد. این دارو به عنوان دارویی جدید و فوق العاده موثر در درمان این زخم بکار می رود.

25 فروردین ماه سال 87، داروی گاما اینترفرون نوترکیب انسانی با نام تجاری "گاما ایمونکس" توسط متخصصان کشورمان تولید شد. این دارو با هدف کمک به بیماران دچار عفونت های خطرناک بر اثر نقص سیستم ایمنی مانند بیماری "گرانولوماتوز" به تولید رسیده است. ایران با تولید این دارو به جمع سه کشورتولیدکننده داروی اینترفرون گاما-1Bنوترکیب انسانی پیوست. همچنین این دارو در کاهش روند پیشرفت بیماری استئوپتروزیس بدخیم و شدید کاربرد دارد.

20 بهمن ماه سال 87 ، سه دارو و یک ماه موثره به نامهای اینترفرون بتا 1a (رسیژن)، اینترفرون بتا 1b، اریتروپوئتین بتا و ماده موثره فینگولیمود که در درمان بیماری ام اس و کم خونی ناشی از نارسایی کلیه کاربرد دارد با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد.

"فینگولیمود" یک داروی بسیار موثر در پیشگیری از عود حملات ناتوان کننده در بیماران مبتلا به ام است که با مصرف یک بار در روز از عود مجدد بیماری تا 50 درصد در بیماران مبتلا جلوگیری می شود.

اینترفرون بتا 1a با نام "رسیژن" از خانواده داروهای مبتنی بر بیوتکنولوژی محسوب می شوند و نمونه ایرانی داروی ربیف است که برای استفاده بیماران ام اس وارد بازار دارویی کشور می شود.

اینترفرون بتا 1b نیز در درمان بیماری ام اس موثر است. اینترفرون های بتا معادل پروتئین های طبیعی بدن هستند که به روش مهندسی ژنتیک ساخته می شوند. این داروها در مبارزه با ویروس ها و تنظیم سیستم ایمنی مفید بوده و به صورت تزریقی استفاده می شود.

"اریتروپوئتین بتا" دارویی است که با تحریک گیرنده های خود در سلولهای مادر مولد گویچه های قرمز در مغز استخوان، تکثیر و تمایز اریتروئیدها را تحریک می کند و بر این اساس برای درمان کم خونی ناشی از نارسایی مزمن کلیوی در بیماران دیالیزی و کم خونی علامتی با منشاء کلیوی در بزرگسالان و کودکانی که هنوز تحت دیالیز نیستند، کاربرد دارد.

19 اردیبهشت سال 88، سه داروی دامی تولید شده توسط محققان کشور با نام های "واکسن کشته سه گانه"، "فیتوشیت" و "سوپر آنتی باکتریال" با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد. واکسن کشته سه گانه برای پیشگیری از سه بیماری نیوکاسل، آنفلوآنزا و کامبرو استفاده می شود.داروی فیتوشیت نیز در درمان بیماریهای قارچی آبزیان کاربرد دارد و داروی سوپر آنتی باکتریال دارویی موثر بر انواع باکتریهای گرم، مثبت و منفی است که در درمان عفونتهای تنفسی طیور قابل استفاده است.