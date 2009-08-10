سرهنگ محمد کاظم تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: 98 درصد قتل‌ها در استان با استفاده از چاقو صورت می‌گیرد که در این رابطه خلل قانونی هم وجود دارد ضمن اینکه فرهنگی نادرستی به وجود آمده که جوانان چاقوهای نامتعارف با خود حمل می‌کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی گفت: اکثر این چاقوها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که اصناف باید از فروختن این چاقوها جلوگیری کنند ضمن این که گمرک و دستگاه‌ قضایی هم باید در این رابطه جدی‌تر وارد عمل شود.

تقوی به اشاره به عملکرد ناجا در 4.5 ماه ابتدای سال جاری افزود: در 4.5 ماه ابتدای سال جاری، 23 هزار تماس با 197 صورت گرفته که طی آن تقدیر از پرسنل پنج درصد و پیشنهادات 18 درصد افزایش داشته و میزان شکایت و انتقادات به ترتیب 32 و 15 درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت وقوع قتل، نزاع، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی به ترتیب 18، 9، 25 و 22 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مرزهای استان خراسان رضوی گفت: اولویت تقویت مرز و برخورد با اشرار از ماموریت‌های اصلی است که در این مدت طی 81 درگیری با اشرار، 68 نفر آنان به هلاکت رسیده و 2 نفر مجروح شدند.

سرهنگ تقوی ادامه داد: کشف 226 قبضه سلاح جنگی و 129 قبضه سلاح شکاری از دیگر موفقیت‌های ناجا در این رابطه است ضمن این که برخورد با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر باعث کشف 21 هزار و 130 کیلوگرم انواع مواد مخدر شد.

وی افزود: در این راستا 38 باند منهدم، پنج هزار 77 توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و 186 دستگاه خودرو و 51 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده است.