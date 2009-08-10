مجوز 160 موسسه قرآنی در کشور لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، احمد حاج شریف صبح دوشنبه در جلسه بررسی فعالیتهای قرآنی موسسه نغمه نور ایرانشهر که با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر، مدیر دارالقرآن کریم استان و مدیران موسسه نغمه نور و مرکز قرآنی ریحانه النبی در محل این موسسه برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 160 موسسه قرآنی به دلیل رعایت نکردن ضوابط لغو مجوز شده اند.

معاون آموزش و پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر سازمان دارالقرآن کریم کشور، در ادامه از کلاسها و گزارشهای تصویری موسسه بازدید و مورد بررسی قرار داد.

مسلم خدابخشی، مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر نیز با اشاره به فعالیتهای موسسه نغمه نور و نوپابودن آن اظهار داشت: این موسسه در آینده ای نزدیک از فعالترین موسسات قرآنی استان خواهد شد.