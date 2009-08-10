درس خداشناسی باید در مدارس آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خادمیان پیش از ظهر دوشنبه در جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن اولیاء و مربیان و تجلیل از صاحبان آثار برگزیده در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری افزود: با آموزش تعالیم دینی باید ذهن جوانان را با خداشناسی بیشتر آشنا کرد.

وی خاطرنشان کرد: دانش آموزان در مدارس باید با استعدادهای معنوی آشنا شوند و کارکردهای دینی مورد نیاز جامعه را برای آنان باید توسط متولیان تعلیم و تربیت تبیین کرد.

رئیس سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه انبساط معنوی باید در نهاد دانش آموزان مدارس نهادینه شود، تصریح کرد: کارکردهایی دینی که برای جوانان مبهم بوده باید در مدارس تبیین شود.

خادمیان با بیان اینکه باید ایمان معنوی را در ذهن دانش آموزان مدارس تقویت کنیم، یادآور شد: درس خداشناسی باید در قالبهای آموزشی به دانش آموزان آموزش داده شود.

وی با اعلام اینکه آرامش و مزایای دین باید برای دانش آموزان به صورت ملموس توسط مربیان مدارس تقویت شود، افزود: توانمندی خانواده ها نیز باید با هدف تربیت فضائل دینی باشد.

این مسئول وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تقویت و حفظ مرجعیت در خانواده ها خاطرنشان کرد: مسئله مرجعیت در برخی خانواده های ایرانی خدشه دار شده که باید تقویت شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید سطح آگاهی خانواده ها با معارف دینی و اخلاقی متناسب با نیازهای روز تبیین و ترسیم شود، افزود: تالیف کتب و مجلات رشد در مدارس که هر روز بر مشترکان آن افزوده می شود در راستای تربیت دینی و اخلاقی والدین مدارس و خانواده هاست.

خادمیان با اشاره به قدمت بالای قانون انجمن اولیا و مربیان کشور این قانون را مدون و فاقد هرگونه ابهاماتی بیان کرد و گفت: جدیت و تلاش کارشناسان و مسئولان انجمن اولیا و مربیان مدارس برای اجرای بهتر این قانون در مدارس باید مضاعف شود.

در پایان این مراسم از ارائه دهندگان برتر انجمن اولیاء و مربیان در تولید آثار جدید و نوآوری در تجارب با اهدا لوح تقدیری تجلیل شد.