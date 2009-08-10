به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه بریتیش کلمبیا کانادا، آتشنشانانی که هفته گذشته پس از آتش گرفتن "مدرسه خلسه" در ونکوور کانادا توانستند کتاب مقدس یک فرقه را از حریق نجات دهند مورد تقدیر انجمن آنها قرار گرفتند.
کتابی که آتش نشانان از نابودی آن جلوگیری کردهاند، کتاب "مرشد گرانت صاحب" بوده است. این کتاب شامل مجموعهای از آموزههای این آیین است.
نجات یافتن این کتاب باعث شد که پیروان این فرقه که خیلی درونگرا هستند برای تقدیر از این آتشنشانان دست به برپایی مراسمی بزنند و آتشنشانان را به خوردن یک غذای سنتی دعوت کنند!
آتشنشانهایی که در کانادا یکی از کتابهای مقدس فرقهای هندی را از سوختن نجات دادند دیروز تقدیر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه بریتیش کلمبیا کانادا، آتشنشانانی که هفته گذشته پس از آتش گرفتن "مدرسه خلسه" در ونکوور کانادا توانستند کتاب مقدس یک فرقه را از حریق نجات دهند مورد تقدیر انجمن آنها قرار گرفتند.
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