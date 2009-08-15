افزایش نگران کننده پرخاشگری در میان نوجوانان ایرانی

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار داشت : بروز رفتارهای خشونت آمیز در میان نوجوانان چند سالی است که روند نزولی دارد اما اخیرا این روند رو به تشدید است و به یک هشدار جدی تبدیل شده است.

تحقیقات متخصصان علوم رفتاری نشان می دهد، که 70 درصد جرائم نوجوانان و جوانان ریشه در پرخاشگری دارد.

به اعتقاد دکتر مجید ابهری ، پرخاشگری به عنوان یک رفتار فردی و اجتماعی قابل یادگیری و انتقال است و کودکان از والدین آنرا فرا می گیرند سپس با تماشای فیلمهای خشن و مملو از صحنه های خشونت بار این ناهنجاریها در نوجوانان نهادینه می شود.

مدیر کانون اصلاح و تربیت در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر بر ارزیابی علل افزایش پرخاشگری در میان نوجوانان تاکید کرد و گفت: دلایل این امر باید شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

محسنی خاطر نشان کرد: به نظر بسیاری از رفتارشناسان ریشه پرخاشگری در ناکامیهای اجتماعی و در کمبودهای مادی دوران کودکی است و باید گفت بسیاری از درگیریها، نزاع های مسلحانه ، حمل و استفاده از اسلحه سرد و ... ریشه در پرخاشگری دارد که این موارد قسمت عمده ای از جرائم را درمورد نوجوانان و جوانان تشکیل می دهد.