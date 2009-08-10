دانشگاه مازندران نائب قهرمان مسابقات هندبال دانشجویان دختر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر تربیت بدنی دانشگاه مازندران پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای ورزش دانشگاه مازندران در بابلسر افزود: در این مسابقات که با حضور 13 تیم از دانشگاه های سراسر کشور و به میزبانی دانشگاه شاهرود برگزار شد تیم دانشگاه مازندران متشکل از 14 ورزشکار موفق به کسب رتبه نائب قهرمانی شد.

سیدعماد حسینی همچنین از حضور تیم کاراته دانشجویان دختر در مسابقات کاراته دسته برتر دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: این تیم با کسب یک مدال برنزو دو مقام چهارمی رشته کومیته انفرادی در جایگاه پنجم قرار گرفت.

به گفته وی، دانشگاه مازندران در مجموع تیمی مقام پنجم مسابقات را در میان 35 تیم شرکت کننده به دست آورد.

وی از حضور 9 دانشجوی دانشگاه مازندران در مسابقات دو ومیدانی دانشجویان دختر دسته برتر کشور خبر داد و گفت: تیم دو و میدانی با کسب دو مدال نقره و پنج مقام چهارمی و یک مقام پنجمی در مجموع تیمی مقام چهارم این مسابقات را کسب کرد.

به گفته حسینی، مسابقات مذکور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور 20 تیم از دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور انجام شد.

وی با بیان اینکه مسابقات دسته اول دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در رشته های فوتسال، والیبال، بسکتبال و بدمیینتون به صورت منطقه ای و در نیمه دوم سال جاری برگزار می شود، گفت: دانشگاه هایی که در رشته های هندبال، دو و میدانی، کاراته در مرحله اول موفق به صعود نشدند در مسابقات نیمسال دوم مناطق مجددا فرصت رقابت خواهند داشت.