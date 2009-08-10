رقابت دو هزار و 200 داوطلب در آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، دو هزار و 202 داوطلب در 25 رشته تخصصی در این آزمون شرکت می کنند. از میان داوطلبان یک هزار و 964 نفر در آزمون کتبی شرکت خواهند کرد.

آزمون شفاهی روز 23 مرداد آغاز می شود و پذیرفته شدگان آزمون کتبی به همراه 238 نفر که در آزمون های کتبی دوره های گذشته حدنصاب لازم را کسب کرده اند در این آزمون حضور می یابند.

پنجاه و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و هشتمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود. آزمون شفاهی رشته های تخصصی برای پذیرفته شدگان آزمون کتبی دانشنامه به شکل آسکی خواهد بود و داوطلبان در ایستگاه های طراحی شده آزمون خود را به انجام می رسانند.