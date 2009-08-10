به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "میدل ایست آنلاین"، مسئولان فرهنگی کشور امارات متحده عربی با برگزاری کارگاههایی قصد دارد تا در راستای پیشبرد کمی و کیفی نمایشگاه بینالمللی کتاب ابوظبی گام بردارد. یکدوره از این کارگاهها هفته گذشته برگزار شد.
نوزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب ابوظبی 17 تا 22 ماه مارس سال جاری میلادی برگزار شد که با موفقیتهای از لحاظ کمی نیز همراه بود. در این نمایشگاه 637 ناشر از 52 کشور جهان حضور داشتند.
دولت امارات این کارگاهها را با همکاری مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت برگزار میکند.
جمال القبیصی مدیر نمایشگاه بینالمللی کتاب امارات اعلام داشته که دولت امارات قصد دارد این نمایشگاه را به قطب نمایشگاههای کتاب کشورهای عربی بدل کند. علیرغم دستاوردهای مثبتی که ما در دوره نوزدهم داشتیم اما تمام تلاش ما این است که شرایطی فراهم آید که دوره بیستم (مارس 2010) این نمایشگاه در محیطی بزرگتر و برنامههای بیشتر و شایستهتری برگزار شود.
این مقام مسئول اظهار داشته که توسعه و پیشرفت سالانه نمایشگاه کتاب ابوظبی منعکس کننده جایگاه روبه رشد فرهنگی ابوظبی در جهان است. پس از شرکت صدها ناشر و موسسه انتشاراتی بزرگ در نمایشگاههای کتاب ابوظبی، امارات به قطبی در صنعت چاپ بدل شده است.
بیستمین نمایشگاه بینالمللی کتاب ابوظبی 2 تا 10 مارس 2010 برگزار خواهد شد. پیش از برگزاری این نمایشگاه کتاب هفتمین دوره نشست ناشران بینالمللی با موضوع حقوق مولف در ماه فوریه در ابوظبی برگزار خواهد شد.
مسئولان فرهنگی امارات متحده عربی کارگاههایی را برای توسعه و پیشبرد دوره بعدی نمایشگاه کتاب ابوظبی برگزار کردند و مدعی شدند که بیستمین دوره این نمایشگاه "یک واقعه فرهنگی فراموشنشدنی خواهد بود."
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