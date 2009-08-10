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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

رشته تصویرسازی در مرکز علمی کاربردی کرج راه اندازی شد

رشته تصویرسازی در مرکز علمی کاربردی کرج راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: رشته تصویرسازی در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هنر کرج راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج با راه اندازی رشته تصویرسازی، مجموع رشته های این دانشگاه به 13 رشته افزایش می یابد.

این رشته که دانشجویان آن از طریق کنکور سراسری و سازمان سنجش پذیرش می شوند در بهمن ماه سال جاری دانشجوی می پذیرد.

این مرکز به دنبال اهداف آموزشی جهاد دانشگاهی از جمله تربیت نیروی متخصص کار و اشتغال زایی در سطح جامعه، است.

یک هزار دانشجو در 12 رشته هنری از جمله معماری، گرافیک، نقاشی ایرانی، مترجمی زبان انگلیسی و عکاسی خبری در این مرکز آموزشی مشغول تحصیل هستند.

مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی هنر کرج از سال گذشته با سه رشته معماری، گرافیک و مترجمی زبان فعالیت خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 927188

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