  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

آغاز آموزش پیشگیری از ابتلابه آنفلوانزا در ادارات کمیته امداد خراسان رضوی

آغاز آموزش پیشگیری از ابتلابه آنفلوانزا در ادارات کمیته امداد خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: ‌رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی از آغاز دوره آموزش پیشگیری آنفلوانزا در اداره‌های کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین صائب ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: باتوجه به بحث بیماری آنفلوانزا و ضرورت مراقبتهای ویژه و به منظور ارتقای سطح سلامت و آگاهی‌های بهداشتی کارکنان، یک دوره کلاس‌های آموزشی بهداشتی، برای پرسنل کمیته امداد در سطح استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و درمان امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: نخستین دوره این آموزش‌ها در اداره‌کل کمیته امداد استان با حضور کارشناس ‌مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان برگزار شد.

صائب افزود: در کنار آموزشهایی که معمولا افراد از طرق مختلف به‌ ویژه رسانه ملی فرا می‌گیرند این برنامه به عنوان مکمل با مشارکت و همکاری مرکز بهداشت استان خراسان رضوی برای بیش از یک هزار نفر از کارکنان کمیته امداد خراسان رضوی در دست انجام است.

وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که امدادگران در این کلاسها به دست می‌آورند و بروشورهایی که در این برنامه‌ها توزیع می‌شود، هر یک از کارکنان می‌تواند راهنمای خوبی برای افراد خانواده خود باشد.

کد مطلب 927189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها