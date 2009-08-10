آغاز آموزش پیشگیری از ابتلابه آنفلوانزا در ادارات کمیته امداد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین صائب ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: باتوجه به بحث بیماری آنفلوانزا و ضرورت مراقبتهای ویژه و به منظور ارتقای سطح سلامت و آگاهی‌های بهداشتی کارکنان، یک دوره کلاس‌های آموزشی بهداشتی، برای پرسنل کمیته امداد در سطح استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره بهداشت و درمان امور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: نخستین دوره این آموزش‌ها در اداره‌کل کمیته امداد استان با حضور کارشناس ‌مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان برگزار شد.

صائب افزود: در کنار آموزشهایی که معمولا افراد از طرق مختلف به‌ ویژه رسانه ملی فرا می‌گیرند این برنامه به عنوان مکمل با مشارکت و همکاری مرکز بهداشت استان خراسان رضوی برای بیش از یک هزار نفر از کارکنان کمیته امداد خراسان رضوی در دست انجام است.

وی تصریح کرد: با اطلاعاتی که امدادگران در این کلاسها به دست می‌آورند و بروشورهایی که در این برنامه‌ها توزیع می‌شود، هر یک از کارکنان می‌تواند راهنمای خوبی برای افراد خانواده خود باشد.