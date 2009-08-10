تجهیز شش محور در استان سیستان و بلوچستان به دوربینهای هوشمند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علیرضا مجرد در جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل و جاده ای استان سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر اظهار داشت: این دوربین ها در جاده های منتهی به زاهدان، خاش به ایرانشهر و خاش به سراوان نصب می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در چها ماهه گذشته امسال 756 فقره تصادف در سطح جاده های استان اتفاق افتاده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعداد کشته شدگان در تصادفات نیز در این مدت 189 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد کاهش داشته است .

مجرد گفت: به منظور کنترل ترافیک تا پایان مهرماه سال جاری پارک ترافیکی در شهرستان زابل ایجاد می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 200 مدرسه روستایی در حاشیه راههای استان وجود دارند که 54 روستا در دو سال گذشته ایمن سازی شده و 54 روستای دیگر نیز تا پایان سال جاری ایمن سازی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه پلیس راه استان نیز در این جلسه گفت: اختلاف سطح جاده ها، نبود سرعت گیر در ورودی روستاهای محورهای اصلی و رفع نشدن نقاط حادثه خیز از عوامل بروز تصادف در جاده های استان است .