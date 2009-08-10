اعلام حمایت امام جمعه تبریز از ایجاد شعبه پژوهشکده رویان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با جهادگران جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تاسیس این نهاد افزود: لازم است مجلس و دولت جهاد دانشگاهی را برای رسیدن به این هدف یاری کنند.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی نهادی اصیل و ریشه دار است، به خدمات این نهاد در جریان هشت سال جنگ تحمیلی اشاره و خاطرنشان کرد: نقش ممتاز این نهاد انقلابی در دوران دفاع مقدس و خدمات فنی و مهندسی جهادگران این نهاد برای همگان آشکار و روشن است.

امام جمعه تبریز همچنین پیشرفتهای جهاد دانشگاهی در زمینه های علمی و فناوری را یادآور شد و افزود: در سالهای اخیر جهاد دانشگاهی با ورود به عرصه های علمی از جمله در زمینه سلول های بنیادی و با به ثمر رساندن 760 طرح تحقیقاتی در گروه های مختلف علمی خوش درخشیده است.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه با اعلام اینکه تبریز در بسیاری از زمینه ها به شهر اولین ها شهرت یافته است، افزود: امید می رود جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز با گسترش فعالیتهای خود در تمام ابعاد، پیشرو و پیشگام بوده و بنده نیز از توسعه و پیشرفت این نهاد انقلابی حمایت می کنم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از عملکرد برخی دستگاه ها در اجرای نظرسنجی های غیرعلمی که اطلاعات متناقض و غیرواقعی را ارائه می دهند از جهادگران جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خواست با نظرسنجی از مردم در زمینه ارزشهای اسلامی، دینی و معنوی طرز تفکر مردم را در این زمینه به صورت علمی بسنجند.

وی با قدردانی از تلاش‌های علمی و تحقیقاتی جهادگران آذربایجان شرقی تصریح کرد: چون این استان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به عنوان قطب در کشور مطرح است، انتظار می رود این نهاد انقلابی در زمینه فعالیتهای خود به خوبی عمل کند.

بر اساس این گزارش، دکتر نجف قراچورلو، ‌رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گزارشی از فعالیتهای یکسال گذشته این نهاد را ارائه کرد.