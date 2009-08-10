حدود 80 رشته صنایع دستی در خراسان رضوی شناسایی شد

جواد عابدی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حدود 80 رشته صنایع دستی در استان شناسایی شده است که از این تعداد 14 رشته به عنوان رشته های مزیت دار اعلام شده اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان اینکه شماری از صنایع دستی استان به دلیل عدم کاربرد به فراموشی سپرده شده اند از آموزش صنایع دستی در بین اعضای کتابخانه‌های مشهد خبر داد.

وی ادامه داد: با امضاء تفاهم نامه ای میان این معاونت و اداره کل کتابخانه‌های عمومی مشهد، برای اعضای کتابخانه های این شهر دوره آموزش صنایع دستی برگزار می شود.

عابدی تصریح کرد: این دوره از کلاس‌های آموزشی در رشته‌های نگارگری و معرق چوب به تعداد 50 نفر در کتابخانه ارشاد اسلامی مشهد برگزار خواهد شد.