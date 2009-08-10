تولید فیلم مستند "طیف و نخ" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این فیلم به کارگردانی یعقوب جدیری و با حمایت مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی تولید شده است.

در این فیلم مستند کوشش شده است تاثیر آموزه های دینی و نیز معماری اسلامی بازار تبریز در تولید فرش دستبافت این منطقه به تصویر کشیده شود.

فیلم مستند "طیف و نخ" چندی پیش به همراه فیلم مستند "روزی در بازار" به کارگردانی "جلال مهمان نواز" به عنوان نمایندگان آذربایجان شرقی موفق به راهیابی به بخش فیلمهای مستند جشنواره منطقه ای انجمن سینمای جوان در اردبیل شد.

جشنواره یاد شده در بخشهای فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلمنامه، عکس و پوستر از 24 تا 27 مردادماه در اردبیل برگزار می‌شود.