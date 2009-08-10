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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۸

نمایش فیلمهای مستند هنرمندان کرجی آغاز شد

نمایش فیلمهای مستند هنرمندان کرجی آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر انجمن سینمای جوان کرج گفت: نمایش فیلمهای مستند ساخته شده توسط هنرمندان کرجی در کرج آغاز شده است.

ابوالفضل توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: انجمن سینمای جوان کرج از سال 64 فعالیت خود را در این شهرستان آغاز کرد و اکنون بیش از 50 عضو رسمی دارد.

وی گفت: فیلمهای مستند ساخته شده توسط فیلمسازان انجمن سینمای جوان کرج، سه شنبه هر هفته از ساعت 14 تا 17 در محل این انجمن، به نمایش درمی آید.

توکلی افزود: این فیلمهای  مستند در موضوعهای مختلف از جمله طبیعت، اجتماعی و مذهبی ساخته شده است.

این فیلمساز کرجی عنوان کرد:  فیلمهای مستند "حرمت" ساخته مهدی صادقی، "سایه" ساخته جمال تهرانی و "پرواز ماهیها" ساخته امین غلامی، از جمله فیلمهایی هستند که در این دوره به نمایش درمی آیند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این فیلمها، دو فیلم نیز از "مهرداد اسکویی"، مستندساز مطرح سینمای ایران، نمایش داده خواهد شد.

توکلی  یادآور شد: هرساله به طور میانگین 40 فیلم کوتاه در زمینه های فیلمهای داستانی، مستند و انیمیشن در انجمن سینمای جوان کرج، ساخته می شود.

کد مطلب 927196

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