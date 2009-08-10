برای زندی و کعبی جایگزین نداریم/ کاویانپور از این هفته بازی می کند

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: نسبت به تاریخ برگزاری دیدارمان مقابل صبای قم اعتراض داریم، چرا که دو بازیکن تاثیرگذار تیم ما به اردوی تیم ملی ملحق شده‌اند و 24 ساعت مانده به دیدار روز جمعه به تهران باز می گردند. با این شرایط اگر خواهان تعویق بازی روز جمعه شویم، انتظار بی جایی نیست.

وی در ادامه افزود: حسین کعبی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شده بود، با این وجود در تمرینات تیم ملی شرکت کرد. من از حسین خواستم در تهران بماند اما او با وجود مصدومیت به اردوی تیم ملی رفت و در روز اول تمرین جدا از دیگر بازیکنان فیزیوتراپی کرد. امیدوارم کعبی روز چهارشنبه مقابل بوسنی بازی کند. او اگر در این بازی به میدان نرود، نه تنها بازی تیم ملی را از دست داده بلکه از همراهی ما هم در دیدار هفته دوم لیگ برتر بازخواهد ماند.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین در ادامه ابراز امیدواری کرد، مسئولان سازمان لیگ نسبت به تعویق دیدار این تیم مقابل صبای قم اقدام کند. وی با طرح این موضوع و تاکید بر اینکه باشگاه استیل آذین تابع تیم ملی است، افزود: از نظر عملی فاصله حضور یک بازیکن در دو مسابقه فوتبال نباید کمتر از 72 ساعت باشد. ما هم اگر درخواست می کنیم بازی ما مقابل صبا به تعویق بیافتد به خاطر شرایط کعبی و زندی است. این دو بازیکن کلیدی از نفرات تاثیرگذار ما هستند و برای آنها مهره جایگزینی ندارم.

وی خاطرنشان کرد: در تیم ما هم مانند دیگر تیم‌ها تعدادی از بازیکنان نقش عمده‌ای در اجرای تاکتیک‌های مختلف دارند. حسین کعبی و فریدون زندی در تیم استیل آذین چنین شرایطی دارند و نمی شود از کنارشان به سادگی عبور کرد.

استیلی در خصوص حضور حامد کاویانپور در ترکیب تیم فوتبال استیل آذین گفت: مدارک حامد ناقص بود، او روز گذشته با حضور در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال مشکلاتش را حل کرد و می تواند از این هفته برای تیم ما بازی کند.

سرمربی تیم فوتبال استیل آذین با ابراز خرسندی از عملکرد تیمش در دیدار مقابل پاس همدان گفت: بازی اول نباید ملاک ارزیابی شرایط یک تیم باشد. باید حداقل 5 - 6 هفته از لیگ بگذرد تا بتوانیم بگویم کدام تیم مدعی است و کدام تیم در اندازه قهرمانی نیست. با این شرایط فکر می کنم تیم ما نسبت به زمانی که صرف آماده سازی خود کرده بود، نتیجه خوبی گرفت.

وی افزود: تیم ما دیرتر از دیگر تیمهای لیگ برتری برای حضور در این مسابقات آماده شد با این حال توانست مقابل پاس عملکرد خوبی داشته باشد، خصوصا بازیکنانی چون کریمی و زندی که دیرتر از دیگر بازیکنان به ما ملحق شده بودند، بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. در فوتبال زمان خیلی مهم است، تیم امروز ما هم زمان می خواهد تا به شرایط ایده ال و آرمانی برسد.