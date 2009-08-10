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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

کتاب مشترک اعضای انجمن نویسندگان کرج منتشر شد

کتاب مشترک اعضای انجمن نویسندگان کرج منتشر شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن نویسندگان کرج گفت: کتاب مشترک اعضای این انجمن انتشار و رونمایی شده است.

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کتاب "شاید دستمان به ماه نرسد" مجموعه ای از آثار هشت نویسنده کرجی است که در راستای هدف آشنایی علاقمندان با آثار انجمن نویسندگان کرج منتشر و رونمایی شده است.

وی ادامه داد: این کتاب شامل 12 داستان است که با همکاری حوزه هنری کرج و توسط انتشارات "سوره مهر" منتشر شده است.

عباسی خودلان خاطرنشان کرد: کتاب "شاید دستمان به ماه نرسد" سومین کتابی است که در سال جاری از اعضای انجمن نویسندگان کرج، رونمایی شده است. 

وی یادآور شد: انجمن نویسندگان کرج از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون 70 عضو فعال در کار نگارش و داستان نویسی دارد.

مسئول انجمن نویسندگان کرج، فعالیتهای این انجمن را بسیار مفید ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: شهرستان کرج در زمینه فرهنگ و ادب به جایگاه شایسته خود دست یابد.

خودلان افزود: شهرستان کرج پتانسیلهای فرهنگی زیادی دارد که پتانسیلهای ادبی یکی از مهمترین آنها هستند.

کد مطلب 927200

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