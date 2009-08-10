کتاب مشترک اعضای انجمن نویسندگان کرج منتشر شد

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کتاب "شاید دستمان به ماه نرسد" مجموعه ای از آثار هشت نویسنده کرجی است که در راستای هدف آشنایی علاقمندان با آثار انجمن نویسندگان کرج منتشر و رونمایی شده است.

وی ادامه داد: این کتاب شامل 12 داستان است که با همکاری حوزه هنری کرج و توسط انتشارات "سوره مهر" منتشر شده است.

عباسی خودلان خاطرنشان کرد: کتاب "شاید دستمان به ماه نرسد" سومین کتابی است که در سال جاری از اعضای انجمن نویسندگان کرج، رونمایی شده است.

وی یادآور شد: انجمن نویسندگان کرج از سال 86 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون 70 عضو فعال در کار نگارش و داستان نویسی دارد.

مسئول انجمن نویسندگان کرج، فعالیتهای این انجمن را بسیار مفید ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: شهرستان کرج در زمینه فرهنگ و ادب به جایگاه شایسته خود دست یابد.

خودلان افزود: شهرستان کرج پتانسیلهای فرهنگی زیادی دارد که پتانسیلهای ادبی یکی از مهمترین آنها هستند.