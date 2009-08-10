هنوز موفق به انجام بهترین بازی نشدیم/ حدادی مطابق انتظارات پیش می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از امروز (دوشنبه) آغاز شد. تیم ملی کشورمان که در گروه E این مرحله از رقابت‎ها قرار دارد در دیدار با ژاپن با 30 اختلاف امتیاز برتری را از آن خود کرد.

وسلین ماتیج در نشست خبری پس از بازی گفت: تیم ایران بازی به بازی بهتر می‎شود. البته هنوز نتوانسته‎ایم ارائه‎گر بهترین بازی ممکن شویم. اما مصمم هستیم طی روزهای آینده و دیدارهای آتی حتما شاهد این اتفاق خوش باشیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران همچنین با عملکرد حامد حدادی اشاره کرد و ضمن تقدیر از عملکرد این بازیکن پست 5 تصریح کرد: او شروع به نوعی از بازی کرده که از او سراغ داشتیم و در واقع انتظار می‎رفت همانگونه باشد. آرزو می‎کنم حامد حدادی به روندی که در پیش گرفته همچنان ادامه دهد.

حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی هر دو در دیدار مقابل ژاپن موفق به کسب 20 امتیاز شدند.

همچنین "اوسامو کوارشی" سرمربی تیم ملی بسکتبال ژاپن در نشست خبری امروز گفت: از ابتدا سعی داشتیم همبستگی تیمی خود را حفظ کنیم اما حریف خیلی خوب نظم تیمی ما را به هم ریخت.

وی خاطرنشان کرد: مقابل حریفی مانند ایران که نظم تیمی‎ات را به هم ریخته مشکل است که بتوانی به بازی برگردی.