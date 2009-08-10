سردمداران سلطه جهانی بیشترین استفاده ها را از رسانه ها می‌ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین دشتی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اعضای شورای روابط عمومی ‌های استان یزد اظهار داشت: اگر رسانه ها تصمیم بگیرند تنها یک روز فعالیت نداشته باشند، نظام سلطه جهانی دچار رکود خواهد شد.

وی عنوان کرد: امروز افرادی که رذیلتهای انسانی مهمترین مشخصه آنهاست بهترین بهره برداری را از رسانه ها می کنند از این رو رسانه های متعهد نباید خود را بازیچه دست آنها قرار دهند بلکه باید در مسیر ارزشهای انسانی گام بردارند و با تبلیغ این ارزشها و افزودن نکات اخلاقی به آن در راستای کمال جامعه گام بردارند.

تولیدات رسانه های امروز با نیاز جامعه همخوانی ندارد

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم استقبال بسیاری از مردم از رسانه ها اظهار داشت: در حال حاضر اصلی‌ ترین مشکل رسانه‌ها نداشتن مخاطب است که امر به دلیل عدم تلاش رسانه ‌ها برای جلب اعتماد مخاطب و از طرفی عدم همخوانی نیاز جامعه با تولیدات رسانه‌ هاست.

وی افزود: در جامعه فعلی مردم هنوز نسبت به استفاده از رسانه ‌ها به ویژه مطبوعات و خبرگزاری‌ها احساس نیاز نمی ‌کنند که مهمترین علت آن، عدم انعکاس خواسته‌ها، نیازها و ... مخاطبان است.

دشتی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و شهادت خبرنگاران شهید خاطرنشان کرد: خبرنگاران معماران فرهنگ جامعه هستند و نقش تربیتی، فرهنگی، سیاسی،‌ اقتصادی و ... در جامعه ایفا می‌کنند و با تاثیرگذاری رسانه، خشتهای جوامع را یک به یک بر اساس بینش و بصیرت ذاتی خود روی هم می‌ گذارند.

رسانه ها از تاثیرگذاری خود در راستای اصلاح جامعه استفاده کنند

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها و به ویژه خبرنگاران باید از تاثیرگذاری خود در راستای اصلاح و توسعه جامعه استفاده کنند، بیان داشت: اگر ایمان راسخ در کنار تفکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری خبرنگاران قرار گیرد، رسانه‌ها جایگاه واقعی خود را در جامعه خواهند یافت.

دشتی خبرنگاران را کانون تولید پیام خواند و افزود: اگر فرهنگ و اخلاق به ویژه در جوامع اسلامی در دستور کار خبرنگاران قرار گیرد، بزرگترین خدمت به فرهنگ انجام شده است.

شهید صارمی افشاگر یک جریان متحجرانه بود

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار یزد همچنین با اشاره به جایگاه خبرنگاران شهید در رسانه‌ها اظهار داشت: شهید افشاگر است و افشای یک جریان متحجرانه در جهان بزرگترین خدمت و افشاگری شهید صارمی به عنوان یک خبرنگار بود.

وی افزود: از آنجا که خبرنگار نقطه ارتباط یک کانون تصمیم ‌گیرنده با مردمی است که برای آنها تصمیمات مهم گرفته می ‌شود، نقش آن بسیار حساس است و مردم بیش از همه باید قدردان زحمات خبرنگاران باشند زیرا این قشر آنها را از حقوق خود و اینکه چه تصمیمی برای آنها گرفته شده است، مطلع می‌ کنند.

دشتی همچنین با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در ادارات و تاثیر آنها در تسهیل و تسریع کار خبرنگاران بیان داشت: روابط عمومی‌ ها معرف و آینه تمام نمای ادارات هستند و پیوند و معاضدت آنها بر خبرنگاران علاوه بر تسهیل کار سخت این قشر، فعالیتهای ادارات را نیز به مردم منعکس می‌کنند.

یزد به عنوان مدل صحیح اصلاح الگوی مصرف در کشور قابل معرفی است

رئیس شورای اطلاع‌‌ رسانی استان یزد اظهار امیدواری کرد: با توسعه فرهنگی و درک متقابل بین خبرنگاران و روابط عمومی‌ها، خواسته به حق مردم مبنی بر شفاف ‌سازی فعالیتهای ارگانهای مختلف محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف یادآور شد: یزد می ‌تواند نقشه راهی برای این رهنمود رهبر معظم انقلاب باشد و اگر رسانه ‌ای یزد و خصلتهای قناعت‌پیشه یزد را معرفی کرد در واقع الگویی تمام عیار برای تحقق این رهنمود ارزشمند به مردم و مسئولان معرفی کرده است.

رونق کانونهای اندیشه امنیت پایدار و سیاست مدبرانه را به همراه خواهد داشت

سرپرست معاونت سیاسی استانداری یزد همچنین با اشاره به اینکه امنیت و سیاست را مقوله ای فرهنگی می دانم،‌ خاطرنشان کرد: هرچه کانونهای تولید اندیشه نظیر مساجد رونق بیشتری داشته باشند، امنیت پایدارتر و سیاست مدبرانه تر خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: هر جا که سیاست از فرهنگ معقول خارج شد، آنجا جای نگرانی است.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان روابط عمومی‌های استان یزد برگزار شد، از سوی این شورا از خبرنگاران فعال استان یزد تجلیل به عمل آمد.