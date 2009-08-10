مسجد جمکران نیاز به طرح جامع دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسن کلهری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در اطراف مسجد مقدس جمکران تاکید کرد: باید برای این مسجد مقدس طرح جامعی تهیه و اراضی تملک شود.



وی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری در نیمه شعبان از به کارگیری تمام توان شهرداری در خصوص مسائل ترافیکی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته رضایتمندی نسبی زائران و شهروندان فراهم شد، البته به طور حتم نیز نقایصی در کار بوده است که باید با استفاده از اقدامات متخصصان و کارشناسان شناسایی شود.



معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری قم از افزایش 20 هکتاری ظرفیت پارکینگ و پارکسوارهای اطراف مسجد مقدس جمکران در نیمه شعبان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه زمین پارکسوارها اطراف مسجد مقدس جمکران شخصی و کشاورزی است باید سعی شود در اطراف این مکان مقدس پارکینگ طبقاتی احداث شد.



وی در بخش دیگری از سخنانش فعالیت ناوگان اتوبوسرانی با 250 دستگاه اتوبوس، سرویس دهی سازمان تاکسیرانی با هزار و 700 دستگاه تاکسی، فعالیت پایانه مسافربری شهرداری جهت انتقال زائران به شهرهای مجاور، آماده سازی و افزایش ظرفیت پاکسوارها و اعمال طرحهای ترافیکی در اطرف مسجد مقدس جمکران را از جمله اقدامات معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری قم در نیمه شعبان برشمرد.