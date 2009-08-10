مسابقات استانی‌"مدهامتان" در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پنجمین دوره مسابقات قرآنی اعضای کانونهای مساجد خراسان جنوبی ظهر دوشنبه با معرفی افراد برتر در رشته های قرآن، اذان، و نهج ‌البلاغه پایان یافت.

بر اساس این گزارش، در رشته قرائت قرآن مجتبی حاجی آبادی، رسول وکیل زاده و جواد یعقوب پور رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین محمد توفیقی و وحید ولوی رتبه‌های اول و دوم رشته ترتیل و باقر سبحان منش رتبه اول حفظ دو جز، مرتضی زمانی رتبه اول حفظ پنج جز را کسب کردند.

در رشته اذان نیز سیدباقر حیدری، احسان نیک بین و محمد خاکسارن‍ژاد رتبه های اول و تا سوم و مجید نصرالهی نیز در رشته ابتهال را کسب کردند.

در بخش خواهران نیز فاطمه نظری در رشته حفظ دو جز، اعظم السادات پناهی در رشته قرائت، نرگس عزیزی در رشته نهج البلاغه، زهرا تقی زاده و صدیقه رحیمی در رشته مفاهیم حائز رتبه اول شدند.

مهدی غفاری، هادی سالاری و علی بیابنی در رشته نهج البلاغه و هادی سالاری، سعید شکرزاد و صادق محمدی نیز در رشته مفاهیم رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.