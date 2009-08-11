مفاد کامل اولین آیین نامه مدون حمل و نقل دانش آموزان

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: این آیین نامه که هفته گذشته به امضای "صادق محصولی"وزیر کشور رسید دارای 15 ماده و10 تبصره است که به تازگی به تصویب کارگروه موضوع ماده 19 آیین نامه رسیده است

سابقه تدوین آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس به دو سال پیش باز می گردد. موضوعی که هربار اجرای آن به دلایلی تعویق می افتاد. سال گذشته نیز این آیین نامه به دلیل تغییر وزیر کشور و نبود امضای وی پای آن اجرا نشد. با این همه بالاخره آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان چند روز پیش به امضای وزیر کشور رسید.

کارگروه تدوین دستورالعمل ساماندهی سرویس مدارس متشکل از وزرای آموزش و پرورش و کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بود.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیای انجمن مرکزی اولیا و مربیان در تشریح این آیین نامه گفت: طبق این آیین نامه مؤسسات یا شرکتها و یا گروههای پیمانکاری خودروهای حمل و نقل دانش آموزان اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه تا تصویب اساسنامه مؤسسات حمل و نقل دانش آموزان و با دریافت پروانه از شهرداری‌ها یا بخشداری‌های مربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانش آموزان در داخل یا خارج شهرها اشتغال دارند.

نحوه فعالیت افراد حقیقی

نصیری با بیان اینکه به این ماده از آیین نامه یک تبصره اضافه شده است در توضیح آن گفت: اشخاص حقیقی بر حسب نیاز و دارا بودن شرایط لازم با معرفی آموزش و پرورش و تأیید و اخذ مجوز از شهرداریها و بخشداریهای مربوط می توانند صرفاً در امور حمل و نقل دانش آموزان مدارس فعالیت کنند.

اشخاص حقیقی باید حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه برای سال‌های بعد ممنوع است محمد نصیری

به گفته نصیری این گونه اشخاص باید حداکثر طی مدت یک سال تحصیلی در قالب شرکت های حقوقی ساماندهی شوند و ادامه فعالیت این قبیل اشخاص بدون انطباق وضعیت با شرایط مندرج در آیین نامه مربوطه برای سال‌های بعد ممنوع است.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان ادامه داد: براساس ماده 2 این آیین نامه، حمل و نقل دانش آموزان با خودروهای با ظرفیت کمتر از 4 نفر ممنوع است.

نصیری با تشریح ماده 3 این آیین نامه گفت: شهرداری و بخشداری‌ها بر حسب مورد موظف هستند با همکاری آموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر تیرماه هر سال نسبت به تأمین نیازهای حمل و نقل دانش آموزان مدارس از خودروهای تحت پوشش پیش بینی‌های لازم را به عمل آورد و مراتب را به آموزش و پرورش مربوط اعلام کند.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان افزود: چنانچه تعداد مورد نیاز و درخواست آموزش و پرورش اضافه بر ظرفیت ها و امکانات شهرداری‌ها و بخشداری‌ها باشد، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها با معرفی کارگروه حمل و نقل دانش آموزان مدرسه یا فراخوان محلی و با رعایت مفاد آیین نامه با صدور مجوز لازم نسبت به تأمین کسری خودروهای مورد نیاز اقدام نمایند.

همچنین طبق این آیین نامه رانندگانی که به ارائه خدمات حمل ونقل دانش آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می کند، می پردازند،مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نیستند محمد نصیری

همچنین طبق این آیین نامه رانندگانی که به ارائه خدمات حمل ونقل دانش آموزان مدارس در ایام و ساعاتی که آموزش و پرورش تعیین می کند، می پردازند،مجاز به ارائه خدمات خصوصی و عمومی دیگر نیستند.

نصیری با بیان اینکه شهرداری‌ها و بر حسب مورد بخشداری‌ها موظف شده اند تا جهت صدور گواهی صلاحیت رانندگان خودروهای حمل و نقل دانش آموزان از حراست آموزش و پرورش گواهی عدم سوء شهرت رانندگان را دریافت کنند، اظهار کرد: طبق ماده 6 این آیین نامه کارگروه موضوع ماده 18 آیین نامه در سطح استان متشکل از یک نفر نماینده آموزش و پرورش، یک نفرنماینده شهرداری و حسب مورد بخشداری و یک نفر نماینده اولیای عضوشورای انجمن اولیا و مربیان است.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان از پیشنهاد نرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان مدارس توسط این کارگروه در آخر فروردین ماه هر سال خبر داد و افزود: پس از تصویب این نرخ توسط شورای شهر باید آن را حداکثر تا 15 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال تحصیلی ابلاغ کنند.

براساس این آیین نامه نرخ خدمات حمل و نقل دانش آموزان بر اساس ظرفیت مندرج در کارت شناسایی خودرو و با کسر راننده یا مراقبین دانش آموزان محاسبه می شود.

اخذ هر گونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. نصیری

نصیری با تاکید بر اینکه اخذ هر گونه وجه اضافی مازاد بر نرخ مصوب به هر میزان و عنوان ممنوع است و متخلفین طبق قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، افزود: در شهرهای بزرگ که قانون طرح ترافیک یا زوج و فرد اجرا می‌شود خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان فقط با برچسب دریافتی از شهرداری در زمان انتقال دانش‌آموزان به مدارس و یا به مقصد (محل سکونت) می‌توانند در این محدوده رفت و آمد کنند.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان تصریح کرد: رفت و آمد این گونه وسایل در ایام تعطیل مدارس و ایام حضور دانش آموز در مدرسه مطابق زمان‌بندی آموزش و پرورش و تابع قوانین و مقررات حمل و نقل عمومی خواهد بود.

تهیه برچسب مخصوص سرویس دانش آموزی توسط شهرداری

نصیری در ادامه از تهیه و چاپ برچسب تابلوهای خودروهای حمل و نقل دانش‌آموزان توسط شهرداری و بخشداریها طبق تبصره 2 ماده 10 این آیین نامه خبر داد و افزود: پیمانکاران موظف هستند نسبت به تهیه و توزیع برچسب‌ها و تابلوها جهت استفاده در خودروهای حمل و نقل دانش آموزان اقدام کنند و بدیهی است استفاده از آن در زمان غیر سرویس‌دهی مجاز نیست.

سرپرست دفتر جذب مشارکتهای اولیا انجمن مرکزی اولیا و مربیان ادامه داد: تأمین خودروهای حمل و نقل دانش آموزان در مدارس حومه و شهر یا روستا مرکزی و مدارس روستایی و شبانه روزی بر عهده بخشداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و مطابق با ماده 18 آیین نامه این خودروها ارزشیابی، مدیریت و کنترل می شود.

وظیفه آموزش و پرورش

تخلف از نظامات این دستورالعمل دارای مسئولیت مدنی است و متخلفین علاوه بر محدودیت‌ها و محرومیت‌های مندرج در آیین نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده هستند محمد نصیری

از دیگر وظایفی که آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان در ماده 12 خود به عهده آموزش و پرورش نهاده است تشریح وظایف و شرایط تکمیلی مراقبین و اولیا ، چگونگی دریافت وهزینه حمل و نقل دانش آموزان ، ثبت مشخصات رانندگان و عوامل اجرایی، دانش آموزان، چگونگی رسیدگی به شکایات اولیا، فرمهای ارزشیابی و نظرخواهی، گزینش راننده ، شرح وظایف و تعهدات پیمانکاران یا تأمین کنندگان خودروهای حمل و نقل دانش‌ آموزان است.

نصیری در پایان با تاکید براینکه تخلف از نظامات این دستورالعمل دارای مسئولیت مدنی است، اظهار کرد: متخلفین علاوه بر محدودیت‌ها و محرومیتهای مندرج در آیین نامه مکلف به جبران ضرر و زیان وارده ناشی از تخلف به اشخاص زیان دیده هستند.