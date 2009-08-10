فوتسال بانوان در کشور یک شبه راه صد ساله را پیمود‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه علیپور پیش از ظهر دوشنبه در ستاد خبری المپیاد دختران دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: ورزش بانوان در کشور در چند ساله اخیر و باتوجه به ظرفیتهای موجود پیشرفتهای چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: گرایش دختران به فوتسال بسیار بالا بوده و اگر این رشته را با رشته‌های ورزشی دیگر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم این رشته جهش خوبی داشته است.

وی در خصوص اعتبارات اختصاص داده شده به این رشته، تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته به این رشته کافی و مطلوب است و آنچه در این زمینه بیشتر از اعتبارات اهمیت دارد بحث مدیریتی است که کم و کاستی‌های زیادی دارد.

علیپور عنوان کرد: مسئولان استانی و کشوری باید بیش از پیش به ورزش بانوان اهمیت دهند و بستر حضور هرچه بیشتر بانوان را در صحنه ورزش فراهم آورند و برای تشویق هرچه بیشتر دانشجویان مسابقات برون شهری و برون مرزی را فراهم کنند.

سرپرست کل مسابقات فوتسال دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور کشور در پایان یادآور شد: استان خراسان جنوبی نسبت به شش سال گذشته مدرن‌تر و پیشرفته‌تر شده است و مردم این استان به عنوان میزبان تمام سعی خود را برای برگزاری هرچه بهتر این المپیاد انجام داده ‌اند.