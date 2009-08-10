صمد نیکخواه بهرامی در صدر امتیازآورترین بازیکنان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با احتساب دیدارهای برگزار شده در مرحله مقدماتی بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا و همچنین دیدارهای روز نخست از مرحله دوم این رقابت‌ها صمد نیکخواه بهرامی با میانگین 20 امتیاز صدرنشین جدول رده‎بندی امتیازآورترین بازیکنان است.

"کوزلوف" ازبکستانی و "ماتیو وین" از لبنان با میانگین 3/19 و 7/18 امتیاز در رده‎های دوم و سوم این جدول قرار دارند. ضمن اینکه "راشیم رایت" و "فوادی الخطیب" نیز تا به امروز به عنوان چهارمین و پنجمین بازیکنان امتیازآور جام بیست و پنجم معرفی شده‎اند. این دو بازیکن اردنی و لبنانی به ترتیب 5/18 و 3/18 امتیاز گرفته‎اند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال مردان آسیا به منظور معرفی سه تیم برتر این قاره برای حضور در جام جهانی 2010 ترکیه برگزار می‎شود. این رقابت‎ها از 15 مردادماه در تیانجین چین آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.