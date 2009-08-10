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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۷

بسکتبال مردان آسیا - چین

صمد نیکخواه بهرامی در صدر امتیازآورترین بازیکنان قرار دارد

صمد نیکخواه بهرامی در صدر امتیازآورترین بازیکنان قرار دارد

کاپیتان تیم ملی بسکتبال کشورمان به طور میانگین با کسب 20 امتیاز در صدر جدول امتیاز آورترین بازیکنان مسابقات 2009 قهرمانی آسیا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با احتساب دیدارهای برگزار شده در مرحله مقدماتی بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا و همچنین دیدارهای روز نخست از مرحله دوم این رقابت‌ها صمد نیکخواه بهرامی با میانگین 20 امتیاز صدرنشین جدول رده‎بندی امتیازآورترین بازیکنان است.

"کوزلوف" ازبکستانی و "ماتیو وین" از لبنان با میانگین 3/19 و 7/18 امتیاز در رده‎های دوم و سوم این جدول قرار دارند. ضمن اینکه "راشیم رایت" و "فوادی الخطیب" نیز تا به امروز به عنوان چهارمین و پنجمین بازیکنان امتیازآور جام بیست و پنجم معرفی شده‎اند. این دو بازیکن اردنی و لبنانی به ترتیب 5/18 و 3/18 امتیاز گرفته‎اند.

بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال مردان آسیا به منظور معرفی سه تیم برتر این قاره برای حضور در جام جهانی 2010 ترکیه برگزار می‎شود. این رقابت‎ها از 15 مردادماه در تیانجین چین آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.

کد مطلب 927211

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