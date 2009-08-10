صمد نیکخواه بهرامی در صدر امتیازآورترین بازیکنان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با احتساب دیدارهای برگزار شده در مرحله مقدماتی بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا و همچنین دیدارهای روز نخست از مرحله دوم این رقابتها صمد نیکخواه بهرامی با میانگین 20 امتیاز صدرنشین جدول ردهبندی امتیازآورترین بازیکنان است.
"کوزلوف" ازبکستانی و "ماتیو وین" از لبنان با میانگین 3/19 و 7/18 امتیاز در ردههای دوم و سوم این جدول قرار دارند. ضمن اینکه "راشیم رایت" و "فوادی الخطیب" نیز تا به امروز به عنوان چهارمین و پنجمین بازیکنان امتیازآور جام بیست و پنجم معرفی شدهاند. این دو بازیکن اردنی و لبنانی به ترتیب 5/18 و 3/18 امتیاز گرفتهاند.
بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال مردان آسیا به منظور معرفی سه تیم برتر این قاره برای حضور در جام جهانی 2010 ترکیه برگزار میشود. این رقابتها از 15 مردادماه در تیانجین چین آغاز شده و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت. ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیاست.
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