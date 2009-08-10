زوایای پنهان سکونتگاه 15 هزار ساله آدمهای اولیه آشکار می شود

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این غار در منتهی الیه شهرستان لالی در منطقه ای عشایری در مسیر آبشار آرپناه و در کوهی به ارتفاع هزار واقع شده و یکی از امتیازات آن دسترسی تقریبا آسان است.

وی افزود: این غار در دهه 40 توسط پرفسور گریشمن، باستان شناس فرانسوی شناسایی و مورد تحقیق قرار گرفته و وی در این غار ابزارآلات و آثار سکونت آدم های اولیه در حدود 15 هزار سال پیش را کشف کرد ولی پس از آن هیچ کس به طور دقیق این محل را مورد ارزیابی و مطالعه باستان شناسی قرار نداده است.

گهستونی اضافه کرد: این غار دهانه کوچکی دارد ولی داخل آن بسیار گسترده است در عین حال بسیار تاریک، نمناک و پر از خفاش و حشرات مختلف است که دسترسی به آن را مشکل کرده است حتی پرفسور گریشمن به همین دلیل تنها 200 متر ابتدایی این غار را پیموده است در حالی که معلوم نیست این غار چند متر دارد و چه آثاری در آن نهفته است.

وی با اشاره به اینکه به گفته مردم محلی غار پبده بسیار طولانی است، گفت: این احتمال نیز می رود که به علت دسترسی تقریبا راحت به آن، این غار در مقطعی محل سکونت عشایر کوچ رو نیز بوده است.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان تصریح کرد: سال گذشته به همره تعدادی باستان شناس وارد این غار شدیم ولی به علت نداشتن امکانات موفق به ورود و شناسایی آن نشدیم ولی این بار به اتفاق یک غارنورد با تجربه قصد داریم به صورت دقیق غار پبده را بررسی و شناسایی کنیم و مطالعات و عکسبرداری خود را در اختیار مردم و تاریخ کشور قرار دهیم ولی این کار بی شک با مخاطرات فراوانی همراه است.

گهستونی با اشاره به اینکه این غار قرار است در فهرست آثار ملی به ثبت برسد، گفت: در صورتیکه میراث فرهنگی امکانات لازم را در راه دسترسی و داخل این مکان تامین کند این مکان می تواند یکی از گردشگاه های طبیعی و با ارزش خوزستان شود.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون اقدامی از سوی میراث فرهنگی برای شناسایی این مکان تاریخی صورت نگرفته است، گفت: با اطلاعاتی که انجمن دوستداران خوزستان در مورد این غار به دست آورده اند، ارزشمند بودن این غار برای ما تبدیل به یقین شده و نمی توان از شناسایی آن چشم پوشی کرد ولی امیدواریم اطلاعات به دست آمده بتواند سازمان میراث فرهنگی را به تکاپو برای شناسایی بیشتر و اعزام باستان شناسان رسمی به آن وادار کند.