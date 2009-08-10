تبریزی به خبرنگار مهر گفت: این پروژه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و شبکه دو است که به احتمال زیاد اوائل شهریورماه به نویسندگی مجید آسودگان کلید میزنم. اکثر لوکیشنهای فیلم "حفره" در تهران و مضمون آن فعالیتهای پلیس است.
وی در ادامه افزود: قصه این فیلم ویژگی خاصی ندارد، اما نگاه پلیس متفاوت است. در واقع آنچه من را برای کارگردانی این فیلم ترغیب کرد در درجه اول ناجی هنر است. قبلاً هم برای ناجی هنر کار کردم و چند کلیپ و فیلم تلویزیونی "هکر" را ساختم و از همکاری با آنها راضی بودم.
حسین تبریزی ساخت فیلمهای 90 دقیقهای همچون "شبهای خرمشهر"، "چراغ خاموش چراغ روشن"، "برمیگردم" و "صفر مرزی" را در کارنامه دارد.
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