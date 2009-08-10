  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۷

20 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد در کرمان آزاد شدند

20 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد در کرمان آزاد شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه کرمان با اشاره به وجود 209 زندانی جرائم غیر عمد در کرمان گفت: طی هفته گذشته 20 نفر از مددجویان جرائم غیر عمد از زندانهای استان آزاد شدند.

سید حجت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون در زندانهای استان کرمان 209 زندانی جرائم غیر عمد بسر می برند که دلیل عمده حبس این افراد تصادفات رانندگی است.

وی افزود: طی هفته گذشته و به مناسبت اعیاد شعبانه 20 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندانهای استان کرمان آزاد شدند.

موسوی عنوان کرد: 14 نفر از این افراد با استفاده از کمک 900 میلیون ریالی خیرین استان و چهار نفر نیز با استفاده از تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون ریال آزاد شده اند.

موسوی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای مددجویان جرائم غیر عمد ضرورت فرهنگسازی در خصوص افزایش کمکهای خیرین افزایش یافته است.

وی همچنین خواستار فرهنگسازی در جامعه در خصوص استفاده از بیمه شخص ثالث و کاهش میزان مهریه ها شد.

کد مطلب 927216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها