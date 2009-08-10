کتابخانه نابینایان و کم بینایان گلستان در گنبد راه اندازی می شود

محمود عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گنبد از محل اعتبارات خود اقدام به تهیه دو دستگاه رایانه و نصب شبکه کتابخانه شهید بهشتی کرده است.

وی اظهار داشت: تا پایان سال جاری بخش نابینایان و کم بینایان این کتابخانه های منطقه به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تعدادی میز رایانه، صندلی و تلویزیون نیز در این کتابخانه تهیه شده و پس از نصب نرم افزارها و سخت افزارهای بهدید و پکتوس در کتابخانه شهید بهشتی تا پایان تابستان سال جاری بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه منطقه راه اندازی می شود.

به گفته عباس نژاد، در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ نفر، ۱۶ جلد کتاب در کتابخانه های استان وجود دارد و ۲۶۷ هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی گلستان وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: در سال جاری نیز این اداره کل نسبت به تهیه فضای مناسب جهت ارائه خدمات اینترنتی در کتابخانه های عمومی بشارت گرگان و شهید مقصودلو شهر سرخنکلا، مرکز ارائه خدمات اینترنتی دایر کرده است.

گلستان 28 کتابخانه عمومی دارد.