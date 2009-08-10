همایش نقاشان جنوب کشور در حوزه هنری یاسوج گشایش یافت

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: در این کارگاه دو روزه که به همت اموراستانهای پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و حوزه هنری استان برگزار می شود، نقاشانی از استانهای فارس، خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند.

رضا پارسیان نژاد بیان کرد: در کنار این همایش که نقاشان به خلق آثار فاخر تجسمی می پردازند، کارگاه تئوری و عملی، نقد و بررسی آثار و نقاشی آزاد طبیعت نیز برگزار می شود.

وی یادآور شد: دکتر ادهم ضرغام از اساتید برجسته این رشته و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران میهمان ویژه واستاد این کارگاه می باشد.

وی بیان داشت: هنر نقاشی در این استان نوپاست و بر این اساس با هدف پرورش استعدادها و ارتقای سطح هنری هنرمندان جوان این رشته و تولید آثار فاخر، اقدام به برگزاری این همایش نموده ایم

پارسیان نژاد عنوان کرد: پس از پایان این همایش، نمایشگاهی از آثار تولید شده توسط هنرمندان، در حوزه هنری استان برپا خواهد شد.