پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سامان از ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر علی اسلامی بیدگلی امروز در نشستی خبری با اشاره به آغاز کار صندوق بزرگ مشترک یکم ایرانیان از تاریخ 24 بهمن ماه سال گذشته گفت: کف سرمایه صندوقهای بزرگ برای تشکیل 5 میلیارد تومان و سقف آن 50 میلیارد تومان در مرحله اول است که پیش بینی شده بود که با تامین سرمایه 5 میلیارد تومان در مرحله اول با پذیره نویسی اولیه بین 12 تا 15 میلیارد تومان برسیم.

مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان با اشاره به اینکه بر این اساس به هدف 12 میلیارد و 940 میلیون تومان ارزش صندوق رسیدیم، گفت: هدف صندوق این بود که تا پایان امسال به ارزش 50 میلیارد تومان دست یابیم که این امر محقق شد و هم اکنون ارزش پایه صندوق 50 میلیارد تومان و ارزش جاری آن بیش از 55 میلیارد تومان است.

به گفته وی بازده سرمایه گذارانی که از ابتدای فعالیت صندوق را همراهی می کرند بیش از 22 درصد است، با توجه به استقبال سرمایه گذاران درخواست کرده ایم که تضمین صندوق تا پایان شهریورماه سال 89 ادامه داشته باشد و در کل 5 سال این روند ادامه داشته باشد، یعنی تعهد بازخرید 19 درصدی صندوق تا پایان شهریورماه سال 89 ادامه می یابد.

اسلامی ادامه داد: تاکنون وضعیتی ایجاد نشده است که ضامن صندوق مجبورشود به دلیل عملکرد ضعیف مدیران صندوق به تعهد بازپرداخت 19 درصدی عمل کند.

وی تعداد سرمایه گذاران حقیقی صندوق را بیش از 520 نفر و حقوقی را 39 سرمایه گذار اعلام کرد و افزود: 40 درصد وجوه مربوط به سرمایه گذاران حقیقی و 60 درصد مربوط به سرمایه گذاران حقوقی است.

مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان با اشاره به اینکه کشور ما با وجود قدمت بیش از 40 سال بازار سرمایه هنوز بانک پایه است و بیش از 90 درصد پس اندازهای مردمی به سمت بازار پول سوق یافته است، تصریح کرد: تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که آنها به سمت توسعه بازار سرمایه حرکت کرده اند و در اصل بازار پایه هستند.

وی افزود: قرار است که عمده واگذاری ها از طریق بازار سرمایه انجام شود تا سرمایه ها وارد بازار شده و در نتیجه شاهد رشد فزاینده توسعه و تولید کشور باشیم که لازمه آن نیز کاهش ریسک بازار سرمایه است که صندوق نیز در همسن راستا تشکیل شد.

وی ارزش سرمایه صندوقهای کوچک کشور را 10 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: جمع ریالی صندوقهای کشور نیز در پایان تیرماه سال جاری حدود 68 میلیارد تومان بود که 49 میلیارد تومان آن متعلق به صندوق مشترک یکم ایرانیان و 11 میلیارد تومان آن نیز مربوط به دومین صندوق بزرگ ( تامین سرمایه امین) است و بقیه آن نیز متعلق به 16 صندوق دیگر است.

اسلامی ارزش کل صندوقهای کوچک و بزرگ و صندوق با درآمد ثابت (کارآفرین) را حدود 150 میلیارد تومان که 130 میلیارد تومان آن متعلق به صندوق یکم ایرانیان و کارآفرین است، اعلام کرد و افزود: صندوق یکم ایرانیان با 20 میلیارد تومان صف خرید مواجه است اما هنوز مجوز لازم را اخذ نکرده است، بنابراین قادر به پاسخگویی به متقاضیان نیست.

وی نسبت به عملکرد کند سازمان بورس در ارائه مجوز و پاسخگویی به درخواستها انتقاد کرد و گفت: صندوق مشترک یکم ایرانیان و بانک سامان به صورت مشترک درخواست تشکیل صندوقی مشترک با درآمد ثابت را یک ماه پیش به بورس ارائه داده ایم که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. اگر بازار سرمایه خواستار توسعه است باید به تصمیم گیری های خود سرعت بخشد.

مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان گفت: از بازار سرمایه انتظار داریم که مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سامان را تا یک ماه آتی صادر نماید تا در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان و روز میلاد امام حسن(ع) یا تا اوایل مهر ماه پذیره نویسی آن صورت گیرد.

وی از ارائه درخواست برای افزایش سقف صندوق به 100 میلیارد تومان خبرداد و افزود: 80 درصد وجوه صندوق نیز به صورت نقد است.

اسلامی از درخواستهای سرمایه گذاران خارجی به ویژه از کشورهای عربی و انجام مذاکراتی با آنها برای سرمایه گذاری در صندوق خبرداد و گفت: سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی نظیر ریسک تبدیل پول مواجه هستند که باید برای جذب آنها اطمینان بخشی از جهت عدم تغییر نرخ ارز و تقویت پول ملی ایجاد کنیم.

وی از همکاری صندوق سرمایه گذاران مشترک یکم ایرانیان در دو صندوق زمین و ساختمان چشمه و آسمان شهر اردبیل خبرداد و تصریح کرد: در صندوق زمین و ساختمان چشمه ما نقش بازارگردان و تعهد پذیره نویسی داریم که این صندوق به زودی مجوز پذیره نویسی دریافت می کند.

وی اضافه کرد: صندوق زمین و ساختمان آسمان شهر اردبیل نیز در مرحله دریافت موافقت اصولی از بورس است و مقدمات تاسیس آن فراهم شده که سرمایه آن 16 میلیارد تومان است که با پذیره نویسی به 20 میلیارد تومان می رسد.