نبود پشتوانه ادبی مانع رشد سینمای وحشت در ایران است

حسن آقاکریمی به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران سابقه و تجربه زیادی در ساخت فیلمهای ترسناک ندارد. شرایط لازم برای تبحر فیلمسازان فراهم نیست و ما با محدودیت و کمبودهای بسیار در این ژانر مواجه هستیم.
وی افزود: در چند سال اخیر شاهد ساخت فیلمهای "خوابگاه دختران" ،" پارک وی" ،"کلبه "و "حریم" بودیم که بستری را برای گرایش دیگر فیلمسازان به ساخت این آثار فراهم کرد. تولید این آثار را میتوان زمینهای برای کسب تجربه وآزمون وخطا تا رسیدن به مرحلهای قابل قبول دانست.
کارگردان فیلم سینمایی"خانه زرد" ادامه داد: متاسفانه فیلمسازان ما درساخت اینگونه آثار با مشکلات و محدودیت زیاد مواجه هستند. این محدودیتها شامل باورهای مذهبی واعتقادی و روابط نانوشتهای در حوزه فرهنگ و باورهای جامعه ایرانی است.
آقاکریمی ادامه داد: سینماگران برای پرداختن به مقوله وحشت در سینمای ایران نیاز به رفع محدودیتها و فراغ بال دارند. نمایش روابط انسانی در سینمای ایران با محدودیت مواجه است و افزایش تولید در این حیطه نیاز به رفع موانع متعدد دارد.
کارگردان فیلم تلویزیونی "کلاهبردار" گفت: ادبیات سینمایی پشتوانهای غنی برای سینما در تمام نقاط دنیا محسوب میشود در حالی که سینمای ما دراین حوزه با کمبود بسیار مواجه است. در زمینه ادبیات وحشت از پشتوانهای قوی برخوردار نیستیم و آثار در خور توجه که قابلیت اقتباس داشته باشند کمتر دیده میشود.
آقا کریمی در پایان گفت: امیدوارم مسئولان سینمایی با ایجاد امکانات لازم برای فیلمسازان و حذف بسیاری از محدودیتها در عرصه فیلمسازی، بستر مناسب برای کسب تجربه در این ژانر را به وجود آورند و فیلمسازان با استفاده از امکانات و کسب تجربه موفق به ساخت آثاری قابل قبول وجلب نظرمخاطب شوند.
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