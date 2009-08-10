80 درصد خرازان کرمان توانایی پرداخت مالیات را ندارند

مجید بهرامپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با انتقاد از مالیاتهای در نظر گرفته شده برای خرازان اظهار داشت: درحالیکه رکود بازار میزان فروش خرازان کرمان را کاهش داده است اما مالیات تعیین شده 20 تا 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که بیش از 80 درصد اعضا صنف خراز نمی توانند این رقمها را پرداخت کنند.

وی بیان کرد: علاوه بر اینکه کسب نسبت به دیگر اقشار از مزایایی چون سهام عدالت، بیمه بازنشستگی، از مهمانسراهای گوناگون در شهرها و بسیاری امکانات دیگر بی بهره هستند، مخارجی چون اجاره بها و تعرفه های تجاری برق، آب و عوارض شهرداری را باید پرداخت کنند و بار اصلی رکود بازار نیز بر دوش مغازه داران است.

بازرس اتحادیه صنف خراز استان کرمان خواستار اجرای صحبتهای انجام شده در جلسات از سوی مسئولان ذیربط شد و اضافه کرد: با بررسی وضعیت درآمد و تاثیر رکود بازار بر عملکرد کسبه می توان مالیات عادلانه ای را تعیین کرد.

بهرامپور از فعالیت 850 خراز در کرمان خبر داد و افزود: 70 نفر نیز در حال اخذ جواز برای خرازی هستند.