به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر نخستین مرجع مقالات مستشرقان و فقهالحدیث محسوب می شود که حجتالاسلام علی راد تدوین آن را بر عهده داشته است.
در این نوشتار حدود 10 مقاله به چاپ رسیده است.
این کتاب همچنین دربردارنده دو مقاله در باب معنای احصان و تحنث است و در مقاله دیگری با عنوان "پنیر مجوسی" به یکی از مشکلات کهن در فقه اسلامی پرداخته شده است .
نخستین دفتر مرجع مقالات مستشرقان و فقهالحدیث با عنوان "فقه و حقوق" در 215 صفحه از سوی دفتر شرقشناسی و حدیث پژوهشکده علوم و معارف حدیث وابسته به مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث منتشر شده است.
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