شاخصه های وزیر نفت دولت دهم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه جمعی از کارشناسان و مدیران ارزشی صنعت نفت کشور به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: حضور حماسی و 40 میلیونی مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مهر تایید دیگری بر حقانیت مبانی نظام جمهوری اسلامی در دنیا بود که حیرت نظامهای مادی و بشری را به همراه داشت.

در این نامه می خوانیم: افتخارات دولت نهم در عرصه خدمتگزاری صادقانه و بی منت نقش مهمی در رقم زدن این برگ مهم تاریخ کشور داشت. صنعت نفت نیز به سهم خود و با توجه به جایگاه بی بدیل آن در کشور تلاش نمود تا در دوره گذشته نقش خود را در مسیر توسعه کشور ایفا نماید.

بنابراین نامه، جذب و تخصیص 66 میلیارد دلار سرمایه، توسعه و تکمیل فازهای 6، 7، 8 و 9، 10 پارس جنوبی و تعیین تکلیف فازهای متوقف شده و همچنین انعقاد قرارداد توسعه تا فاز 22، افزایش سهم بیشتر نیروهای داخلی در فعالیتهای پروژه ای، حداقل آسیب پذیری صنعت نفت از تحریمهای بین المللی و به خصوص بحران جهانی اقتصاد، تلاش برای نهادینه سازی فرآیندهای مدون و شفاف تصمیم سازی در عرصه های مختلف صنعت و ایجاد حداکثر اجماع و اقناع ملی در این فرآیندها به عنوان مهمترین تضمین اجرای تصمیمات، به ثمر نشستن تلاش جدی ایران برای تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز و درک جایگاه مهم ایران توسط رقبا و بسیاری موارد دیگر از جمله توفیقات دولت نهم در این عرصه محسوب می شوند. حلاوت دستیابی به این توفیقات مضاعف می شود که بدون عقب نشینی از باورها و اعتقادات ایدئولوژیک نظام در عرصه های جهانی به دست آمده است.

در این نامه خطاب به دکتر احمدی نژاد تصریح شده است: همانگونه که بارها تاکید نموده اید ظرفیت نظام و گفتمان اصولگرایی در مسیر توسعه مادی و معنوی کشور و خدمت رسانی به ملت بزرگوار بیش از این است و بی تردید شناخت و به کارگیری این ظرفیتها از اولویت ویژه ای برخوردار است. با این اعتقاد تنظیم برنامه کاری صنعت نفت در دولت دهم مستلزم نگاه آسیب شناسانه و مبتنی بر واقعیتها و لحاظ تحولات منطقه ای و بین المللی است.

در ادامه این نامه می خوانیم: بحران جهانی اقتصاد و تهدیدها و فرصتهای ناشی از آن برای کشور و صنعت نفت، تنظیم مجدد اولویتها در فضای جدید داخلی و بین المللی، توجه ویژه به اصلاح الگوی مصرف انرژی و تدوین و اجرای راهکارهای مناسب، توجه بیش از پیش به بخش گاز به عنوان مزیت اصلی کشور، اتخاذ راهکارهای مناسب با هماهنگی دستگاههای دیگر به خصوص دستگاه دیپلماسی کشور برای بهره گیری به جا و کم هزینه از این صنعت در تعاملات بین المللی، تعمیق باور به تجارب یکصد ساله و منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه صنعت، بازنگری و تدوین طرح جامع اولویت بندی توسعه میادین نفت و گاز بر اساس الگوی تخصیص پویا و بهینه منابع، ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای کاهش وابستگی صنعت نفت به منابع خارجی، نهادینه کردن فرآیندهای تصمیم گیری و اجرایی و شفاف سازی بیشتر در فرآیندهای معاملاتی و بسیاری موارد دیگر از نکات کلیدی و اثر گذار در تدوین و ترسیم مسیر فعالیت و توسعه این صنعت عظیم در دوره های بعد است.

در این نامه آمده است: گام اول و اساسی در تداوم، توسعه و تعمیق این موفقیتها، انتخاب سکاندار این وزارتخانه است. بدون تردید تجارب چهار سال گذشته و آسیب شناسی آن نقش مهمی در این فرآیند خواهد داشت. این امر مستلزم عزم ملی، شناخت اولویتها و محدودیتها و هماهنگی و همدلی سازمانها و نهادهای مختلف به خصوص ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و بدنه کارشناسی صنعت نفت است.

بنابراین نامه، امید است در یک فضای منطقی و با هدف تامین و تضمین منافع ملی و باور به اهمیت این صنعت در دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور، و ایجاد حداکثر اجماع ملی، فردی توانمند، شجاع، معتقد و ملتزم به آرمانهای اصیل انقلاب و تعهدات رئیس جمهور منتخب به مردم در این حوزه، معرفی شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قطعا با انگیزه صلاح مملکت و دولت تصمیم می گیرند، نسبت به اولویتهای برنامه ای رئیس جمهور و وفاداری وی به تعهدات خود در قبال مردم، با دیده انصاف و خرد نگریسته و تعامل و همدلی با دولت را که قطعا به فرمایش مقام معظم رهبری دولت کار و تلاش است، با رای اعتماد قوی به عنوان یک پشتوانه اجرایی برای وزیر معرفی شده، به نمایش بگذارند. در چنین شرایطی قطعا مجلس شورای اسلامی امکان نظارت قوی تر خود بر حوزه نفت را نیز بیش از پیش میسر خواهد نمود.