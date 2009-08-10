20 درصد از افراد دیابتی از بیماری خود اطلاعی ندارند

بهرام ارش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در غربالگری هایی که توسط این انجمن در کرمان صورت گرفته است مشخص شد که 10 در صد از افراد جامعه هدف بیماری، دیابت داشتند و 20 درصد از آنها از بیماری خود مطلع نبودند.

وی افزود: تاکنون دو هزار و 586 نفر در کرمان، هزار و 400 نفر در رفسنجان و 460 نفر در زرند در انجمن پرونده تشکیل داده اند.

ارش بیان کرد: بیماران دیابتی نسبت به بیماران دیگر بیشترین مشکلات را دارند به طوریکه قند خون بالا به تمامی سیستم بدن آنها آسیب می رساند اما دیابت جزو بیماری های خاص تعریف نشده است.

وی افزود: به دلیل اینکه بیماران دیابتی به متخصص چشم، غدد، کلیه، قلب نیاز دارند اگر حمایتهای دولتی صورت گیرد و کلینیک بیماران دیابتی راه اندازی شود بسیاری از مشکلات بیماران رفع می شود.