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۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۳

کنسرت هنرمندان ایرانی به همراه ارکستر سمفونیک سوریه

کنسرت هنرمندان ایرانی به همراه ارکستر سمفونیک سوریه

نادر مشایخی، حریر شریعت زاده و سالار عقیلی همراه با ارکستر سمفونیک سوریه در روزهای 29 مرداد تا 1 شهریور در آلمان به روی صحنه خواهند رفت.

سالار عقیلی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این برنامه در جریان برگزاری جشنواره "مونگرلند" در اوزنابروک آلمان اجرا خواهد شد که طی آن من دو کنسرت مختلف را با ارکستر سمفونیک و ارکستر "بیگ باند" سوریه اجرا می کنم.

 

این خواننده در ادامه افزود: ارکستر سمفونیک سوریه در این جشنواره به مدت 2 شب قطعاتی از موسیقی ایرانی را در مایه اصفهان  اجرا خواهد کرد که این قطعات توسط نادر مشایخی ساخته شده و حریر شریعت زاده نیز به عنوان نوازنده دف در این اجرا حضور خواهد داشت.

 

وی همچنین تصریح کرد: ارکستر"بیگ بند" نیز که یک ارکستر جاز محسوب می شود به مدت یک شب قطعاتی از جمله تصنیف قدیمی نیاز و قطعه "وصف" از ساخته های خودم را اجرا می کند. در هر دوی این کنسرت ها اجرا بخش آواز ایرانی آنها بر عهده من خواهد بود؛ اشعار قطعات نیز از اشعار سعدی و حافظ انتخاب شده است.

 

عقیلی درباره نحوه ارتباط خود با این ارکسترهای سوریه ای گفت: سال گذشته به همراه ارکستر فیلارمونیک مونیخ اجرایی در همین جشنواره مونگرلند داشتم که در آنجا به دعوت "هانیبال سعد" رهبر ارکستر سمفونیک سوریه به طور بداهه قطعه ای را با این ارکستر اجرا کردم و ارتباط ما از آن موقع ادامه پیدا کرد. در ادامه این همکاری ها 8 ماه قبل نیز سمفونی مولانا را با این ارکستر به روی صحنه برده بودیم.

 

کد مطلب 927232

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