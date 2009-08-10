روزهای سخت کم آبی در انتظار شهر قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحمید توکلی بینا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران کاهش شدید حجم ذخیره آب سد 15 خرداد قم را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: هم اکنون از ظرفیت 200 میلیون مترمکعبی آب سد 15خرداد کمتر از 32 میلیون متر مکعب آب در دریاجه سد باقی مانده است که با توجه به شرایط موجود تنها 12 میلیون مترمکعب آن قابل برداشت است.



وی نیاز 88 میلیون مترمکعبی قم به آب در سال 88 را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: آب قابل برداشت سد 15 خرداد در چند ماه آینده تمام خواهد شد و بارندگی های امسال تنها این رخداد را حدود دو ماه به تعویق انداخت.



معاون بهره برداری آبفای قم با بیان اینکه قم در تأمین آب در شش ماهه دوم سال جاری با مشکل جدی مواجه خواهد شد، خاطر نشان کرد: در صورت عدم بارندگی سال آبی آتی که از مهرماه آغاز می شود، کم آبی به عنوان جدی ترین چالش استان مطرح خواهد بود.



وی افزود: هر چند با تلاش شبانه روزی و اجرای پروژه هایی که بخشی از آن با استفاده از اعتبارات خشکسالی صورت گرفت، وابستگی 70 درصدی شهر قم به آب سد 15خرداد را به 50 درصد کاهش دادیم و مابقی نیاز آبی شهر را با استفاده از افزایش ظرفیت چاه ها تامین کردیم اما همچنان در تامین آب شهر قم برای ایام باقی مانده سال با مشکل مواجه هستیم.



توکلی بینا با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت هشدار جدی قرار گرفته ایم، تصریح کرد: این اعلام هشدار جدی نه با انگیزه القاء نگرانی در سطح جامعه است بلکه برای ایجاد حساسیتی فراگیر در همه سطوح جامعه از جمله خانواده، ادارات، مراکز علمی و علمیه، صنایع و شهرداری است.

وی تاکید کرد: گرچه شرکت آب و فاضلاب همچنان به تلاش های گسترده و شبانه روزی خود همانند سال گذشته و چند ماه اول سال جاری ادامه می دهد و خود را برای مشکلات جدی ماه های آتی آماده کرده است اما از تمامی مردم و مسئولان می خواهیم در کلیه مصارف آب دقت کنند.



تنها را نجات صرفه‌ جویی است



معاون بهره برداری آبفای قم خاطر نشان کرد: تنها را نجات و استفاده از آب با فشار و کیفیت مناسب در ماه های آینده، صرفه جویی جدی در حیطه های مصرف می باشد.



وی با تأکید بر استفاده از سیاست های صرفه جویی در خانواده‌ها و دستگاه‌ها اظهار داشت: آتش نشانی و مسئولان شهرداری برای آبیاری فضای سبز شهری نیز در استفاده از آب بایستی دقت کنند و تنها آب خام مورد نیاز خود را از چاه های در اختیار خود تامین کنند.



مهندس توکلی بینا در ادامه با تاکید بر این که مردم از سلامت آب شهر قم اطمینان کامل داشته باشند، از حدود 18 هزار آزمون بر روی آب قم در چهار ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: روزانه 74 آزمون شیمیایی، فیزیکی و میکروبی و70 آزمون کلر سنجی در نقاط مختلف شبکه و تاسیسات بر روی آب قم انجام می شود.



وی با بیان اینکه تمام مراحل تولید، تصفیه، انتقال و توزیع آب تحت کنترل شدید کیفی قرار دارد، از رشد 30 درصدی آزمون های کیفی و بهداشتی بر روی آب قم خبر داد و خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است نمی گذاریم بحران خشکسالی اثری در سلامت و کیفیت آب قم داشته باشد.