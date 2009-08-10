کارخانجات گلستان با کمبود سرمایه در گردش روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده بعداز ظهر دوشنبه در کارگروه سرمایه گذاری استان افزود: بانکها نقش بسزایی در تخصیص و تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اشتغال ایفا می کنند و بانکها باید چتر حمایتی خود را برای توسعه صنعتی استان بیش از پیش مهیا سازند.

وی اظهار داشت: صنعت و معدن در ایجاد اشتغال پایدار نقش اولیه واساسی را دارد، از این رو بانکهای عامل برای تلاش و همکاری لازم را با این بخش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت، موتور محرکه اقتصاد کشور محسوب می شود، از این رو استان باعلم و آگاهی از اهمیت سرمایه گذاری اقدامات موثری را برای رشد صنعت و ایجاد اشتغال برداشته است.

به گفته محمودزاده، برنامه های متعددی در سرلوحه کاری استان قرار دارد تا موانع و مشکلاتی را که در پیش روی تولید قرار دارد، برداشته شود.

استاندار گلستان تاکید کرد: حمایت بانکها از بنگاه های اقتصادی و طرحهای توسعه و بخش صنعت به حل معضل بیکاری کمک خواهد کرد و بانکها به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی نقش مهمی را در تخصیص و تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اشتغال ایفا می کنند.

وی یادآور شد: کاهش نرخ بیکاری از 13 درصد به 9 درصد و افزایش واحدهای صنعتی از 500 به 800 واحد از جمله اقدامات انجام شده در امر اشتغال در استان است.

وی عنوان کرد: 42 طرح با اعتبار 153 میلیارد ریال در کمیته کارشناسی بررسی شد و به بانک ملی معرفی تا از تسهیلات بهره مند شود.

وی از بانکهای استان خواست از بخش صنعت و اشتغال در استان حمایت ویژه داشته باشند.