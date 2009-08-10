ایستایی در صنعت چاپ اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آکسل اسپرینگر شرکت منتشر کننده مجله "بیلد" (تصویر) که به زبان آلمانی منتشر می‌شود و یکی از پرطرفدارترین مجلات عامه پسند اروپا نیز هست اظهار داشته که مدتی است وضعیتی کاملاً یکسان را تجربه می‌کند.



همچنین گروه رسانه‌ای فنلاندی "سانوما" نیز انتظار دارد که در آینده‌ با کاهش آگهی و تبلیغات مواجه شود.



ماتیاس دوپفنر مدیر اجرایی شرکت اسپرینگر بیان داشت: ما هیچ بهبودی در بازار بزرگ صنعت چاپ خود مشاهده نکرده‌ایم.



مسئولان شرکت سانوما نیز بیان داشتند که در سال 2009 میزان تبلیغاتی که بر عهده این شرکت بود نسبت به سال 2008 کاهش چشمگیری داشته است.



شرکت بریتانیایی "مکوم" که در کشورهایی چون هلند، نروژ، دانمارک و لهستان چاپ روزنامه‌ها را بر عهده دارد با وخیم خواندن اوضاع بیان می‌دارد که مدتی است شاهد یک ثبات و بهبود تدریجی در فعالیتش شده است.‌



انتظار می‌رود که این وضع تا پایان امسال ادامه یابد و روند بهبود از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شود.